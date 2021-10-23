17年顧20個多孩子 寄養媽媽柯惠鈴逢年過節辦桌團圓

台灣世界展望會家庭寄養服務中心今舉行三十周年茶會，邀請資深寄養父母及自立青年的分享對談。有著17年寄養媽媽資歷的柯惠鈴，與先生、女兒們一起出席，回想起照顧過的20幾名孩子，柯惠鈴的臉上堆滿笑容，而廚藝了得的她，逢年過節就辦桌，煮上每個孩子愛吃的菜，把孩子們叫回家團圓。

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，展望會自民國80年起承接台北市政府委託開辦家庭寄養服務，30年來，從一開始只有5戶寄養家庭、10名兒少，到現在已有925戶寄養家庭加入，照顧2535名兒少，但隨高齡化、少子化和年輕人晚婚晚生育，寄養家庭數量逐年下降，面臨寄養家庭供不應求的缺血危機。

柯惠鈴與先生當初發願行善，才投入擔任寄養家庭，17年來，照顧過20幾個孩子，嘗盡酸甜苦辣。她說，要懂得包容、同理這些孩子，跟孩子常常溝通交流，讓孩子知道這個家給他滿滿的愛，而家裡的哥哥姊姊，都是他的哥哥姊姊，慢慢建立起孩子的歸屬感，當孩子們從阿姨改口叫她一聲媽，帶給她的感動，與自己孩子牙牙學語喊媽的感受完全不同。

柯惠鈴的孩子之一林怡婷說，惠鈴媽媽記得她喜歡吃炸豬排，回家的時候，桌上總會有豬排等著她吃，這份味覺的記憶讓她有家的感覺。柯惠鈴笑說，都說要抓住男人的心必須先抓住男人的胃，對孩子也是如此，她還特地買了紅色大圓桌，逢年過節鋪上桌巾，就像是辦桌一樣，吆喝孩子們回家吃飯，到現在，即使已經離家的孩子，還是時常回來團圓。

最長曾照顧一個孩子9年，也曾照顧過剛出生的嬰兒，她透露，每次送走孩子都還是不捨，每次都難過地掉眼淚，她就當作是嫁女兒，要為孩子有好的歸宿而感到欣慰，這是媽媽應該要做的。她今天還特地拿出孩子出養到瑞典後的相冊，看到孩子跟新爸媽相處融洽，在國外有好的生活，讓她非常感動。