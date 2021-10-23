願景工程、中信銀 攜手慈心種樹千棵守護桃園海岸線

連日陰雨，對人類生活帶來諸多不便，但對「樹苗」來說，卻是入土茁壯的最佳時機。今日晨間，五十位民眾不畏風雨，聚集桃園草漯沙丘地質公園，風雨中種下一千棵樹苗，盼形成人工防風林，守護桃園海岸線。

地球上每多一棵樹，一年就可以減少十二公斤二氧化碳。「為未來種一棵樹」種樹活動中，參與者不分年齡、背景，從高齡長者到學前小孩，甚至動過髖關節手術的血友病友，都一同鏟土種樹。

這場種樹活動是由「願景工程基金會」、「中國信託商業銀行」與「慈心有機農業發展基金會」共同主辦。願景工程執行長羅國俊表示，願景工程成立十年來，推出許多永續環境的專題報導，但要創造正向改變，還需要民眾的關注與行動。活動前，願景工程發給每位參與者「為未來種一棵樹」議題T恤，盼種樹理念能由此帶入人群中。

去年，願景工程與中信銀行就號召員工、民眾響應種樹，在新北市、雲林縣共同認養了兩千株新植樹木。今年也預計在桃園市、宜蘭縣種下兩千株樹苗。中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝強調，種樹不是一天、兩天的行動，「我們還要再種十年！」

慈心基金會種樹專案總監程禮怡，長年關懷海岸造林，她帶領民眾穿越地質公園中，由黃槿構成的天然隧道。隧道外，是一望無際的海岸。「此次選址意義重大」，程禮怡表示，草漯沙丘在東北季風的強烈吹拂下，有沙塵暴、海岸線退縮的問題，對鄰近工業區造成諸多不便。