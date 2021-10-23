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願景工程、中信銀 攜手慈心種樹千棵守護桃園海岸線

聯合報 / 【記者周妤靜/台北報導】
五十位民眾不畏風雨，聚集桃園草漯沙丘地質公園，風雨中種下一千棵樹苗，盼形成人工防風林，守護桃園海岸線。記者／潘俊宏攝影
五十位民眾不畏風雨，聚集桃園草漯沙丘地質公園，風雨中種下一千棵樹苗，盼形成人工防風林，守護桃園海岸線。記者／潘俊宏攝影

連日陰雨，對人類生活帶來諸多不便，但對「樹苗」來說，卻是入土茁壯的最佳時機。今日晨間，五十位民眾不畏風雨，聚集桃園草漯沙丘地質公園，風雨中種下一千棵樹苗，盼形成人工防風林，守護桃園海岸線。

地球上每多一棵樹，一年就可以減少十二公斤二氧化碳。「為未來種一棵樹」種樹活動中，參與者不分年齡、背景，從高齡長者到學前小孩，甚至動過髖關節手術的血友病友，都一同鏟土種樹。

這場種樹活動是由「願景工程基金會」、「中國信託商業銀行」與「慈心有機農業發展基金會」共同主辦。願景工程執行長羅國俊表示，願景工程成立十年來，推出許多永續環境的專題報導，但要創造正向改變，還需要民眾的關注與行動。活動前，願景工程發給每位參與者「為未來種一棵樹」議題T恤，盼種樹理念能由此帶入人群中。

去年，願景工程與中信銀行就號召員工、民眾響應種樹，在新北市、雲林縣共同認養了兩千株新植樹木。今年也預計在桃園市、宜蘭縣種下兩千株樹苗。中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝強調，種樹不是一天、兩天的行動，「我們還要再種十年！」

慈心基金會種樹專案總監程禮怡，長年關懷海岸造林，她帶領民眾穿越地質公園中，由黃槿構成的天然隧道。隧道外，是一望無際的海岸。「此次選址意義重大」，程禮怡表示，草漯沙丘在東北季風的強烈吹拂下，有沙塵暴、海岸線退縮的問題，對鄰近工業區造成諸多不便。

因此，慈心志工三年前開始在此「複層栽種」喬木與灌木，今天帶領民眾種下的黃槿、木麻黃，既耐鹽又耐風，有極佳的防風定沙效果。在民眾的兩兩合力下，樹苗被溫柔地埋進土裡，年僅三歲的孩子也幫忙提水、澆灌，一面喊著：「要平安長大喔！」親朋好友、舉家大小一起種樹，創造的不只是珍貴的回憶，更是為永續環境付諸行動。

「為未來種一棵樹」今日在桃園草漯沙丘地質公園舉行。今年願景工程與中信銀行二度合作，共同認養兩千株新植樹木，並委由慈心基金會協助執行。中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝（左起）、慈心基金會種樹專案總監程禮怡、願景工程基金會執行長羅國俊。記者／潘俊宏攝影
「為未來種一棵樹」今日在桃園草漯沙丘地質公園舉行。今年願景工程與中信銀行二度合作，共同認養兩千株新植樹木，並委由慈心基金會協助執行。中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝（左起）、慈心基金會種樹專案總監程禮怡、願景工程基金會執行長羅國俊。記者／潘俊宏攝影

願景 桃園

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