仍可能有颱風發展？ 專家指侵台機會偏低但要留意這點

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，受到東北季風增強以及華南雲雨區東移的影響，今明兩天看起來台灣各地雲量都偏多，下雨機會也偏高，尤其是北部、東北部、東部等地區降雨的時間較長，一整天都將是陰天有短暫陣雨的天氣型態。今晚到明天中午前這段期間降雨將會比較明顯。

他說，中部地區影響較小，但是也會有局部短暫陣雨，山區降雨的機會比平地要來得高，南部地區則是受影響最小的地方，平地大致為多雲，但是山區同樣會有局部短暫陣雨出現的可能性。

他表示，預估到了下周一華南雲雨區東移的水氣將會減少，降雨的範圍就會縮減到只剩下東北季風迎風面的東北部、東部，其他地方可望恢復多雲或可見陽光的天氣型態。

東北季風也帶來較偏涼的空氣，吳聖宇說，今天清晨在新北市的瑞芳以及五股都觀測到17.0度的低溫，台中以北到宜蘭一帶許多測站的低溫也都在17-19度間，台北市最低溫出現在內湖的18.5度，信義則是18.9度，這樣的溫度配合有些微雨的天氣，濕濕涼涼的感受非常明顯。

他說，預估今晚到明天清晨在台中以北到宜蘭低溫仍然只有17-19度，加上下雨機會高，持續會有較明顯的濕涼感，彰化到台南之間以及花蓮地區的低溫在20度上下，高屏以及台東地區的低溫則在21-24度間。

吳聖宇說，明晚到下周一清晨的低溫略為回升，仍有局部較低的溫度，台中以北到宜蘭低溫仍可能在20度以下，下周的低溫將會較為上升，但是未來一段時間都會在東北季風的影響範圍內，涼涼冷冷的感覺還是比較明顯。

「下周在南海以及菲律賓東方海面，可能會有新的熱帶擾動發展」，吳聖宇說，雖然時序已經逐漸進入深秋，但是海面上仍有熱帶低壓或颱風發展的機會，不過隨著太平洋高壓往南移動，北方屬於冬天的西風帶位置也跟著往南調整。

他說，在這種環境下，颱風要再接近台灣的機會已經偏低，大多數颱風都只會在離台灣很遠的低緯度洋面向西移動，或是在遠洋就往北偏轉離開，要留意的就是會不會在進入南海後，外圍雲帶往北飄上帶來一些水氣造成降雨的可能性。

不過，吳聖宇說，下周熱帶擾動雖然會進入南海，但是目前預報資料看起來為台灣附近帶來水氣的機會並不高，因此即使下周還有颱風發展，也不用太過擔心會影響台灣天氣。