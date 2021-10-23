北海岸吃喝玩！入秋迎萬里蟹 萬聖節再推南瓜深夜食堂

隨時序入秋，許多節日也接連到來，像新北主辦「萬里鱻蟹好食節」，沿北海岸台2線佈置品牌宮燈旗及裝飾，強化萬里蟹在地連結意象及氛圍，歡迎民眾品嚐膏肥肉滿的當季萬里蟹。另外，淡水也將配合萬聖節施放焰火秀，農會還結合節慶延續南瓜推廣，推出「南瓜系」美味濃湯、米粉及麵線料理，要讓民眾感受十足萬聖節氛圍。

「萬里蟹」是北海岸重要漁產品之一，許多饕客每年秋季都一定會到北海岸吹海風吃萬里蟹。漁業處說明，萬里蟹為天然海蟹，多聚集台灣富貴角外海西北方漁場，故以北海岸為主要幾個卸貨漁港，透過蟹籠捕撈的萬里蟹幾乎都是活蟹，品質賣相皆屬上乘，尤其深秋到初冬更是膏肥肉滿，是萬里蟹最好的品嚐期。

漁業處表示，此時正是「萬里鱻蟹好食節」期間，為更強化萬里蟹在地連結意象及氛圍，即日起至10月31日止，北海岸台2線沿途將佈置品牌宮燈旗，在龜吼、富基、野柳及淡水都有佈置萬里蟹品牌裝飾，歡迎民眾到北海岸玩海賞山，品嚐在地萬里蟹最鮮美的滋味，詳情也可上萬里蟹官網（http://wanlicrab.tw/index.php）查詢。

現在不只正值新北的「萬里鱻蟹好食節」，西洋的萬聖節也即將到來，淡水漁人碼頭將施放4場不同主題的七彩焰火秀，煙火秀期間將配合樂團於現場表演，也有新開放的「幾米溜溜帽遊樂場」，以「禮物盒」、「堆疊帽」元素，打造具有親和力及遊戲功能的主題藝術景觀。

漁業處指出，淡水區農會結合萬聖節延續南瓜推廣，於今明兩日在煙火秀主場旁辦理「深夜食堂-快閃南瓜」活動，晚間6點至9點將提供美味料理外帶，以萬聖節象徵「南瓜」製作出美味濃湯、米粉及麵線料理，也以優惠價格展售各式南瓜加工商品，歡迎民眾品嚐淡水南瓜的美味。

淡水區農會總幹事高忠表示，感謝市府積極協助農會及農友建立通路、開發商品；農會另外也會在30日上午10點至下午5點於淡水金色水岸廣場辦理幸福農村成果展，屆時南瓜美味食堂也將再次亮相，歡迎大家再次體驗南瓜美味。