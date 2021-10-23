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芭樂產量銳減盤價飆升 攤商薄利多銷不敢大漲價　　　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
今年秋季芭樂產量大減，但大雨過後得以順利生長的芭樂，品質都很不錯。圖／溪州鄉芭樂班第三班班長葉佳憬提供
今年秋季芭樂產量大減，但大雨過後得以順利生長的芭樂，品質都很不錯。圖／溪州鄉芭樂班第三班班長葉佳憬提供

今年8月上旬大雨正值芭樂開花期，花朵掉落嚴重，農民重新剪枝刺激生長，導致大部分芭樂樹結果延後約1個月，目前產量只有往年同期的三成，產地批發價大漲1.5倍，零售市場跟著漲價，面對消費者詢問，攤商無奈回答「沒芭樂，能怎麼辦？」

彰化縣社頭郷農會推廣股主任蕭淑凌今天表示，往年此時芭樂盛產，今年受到8月上旬西南氣流旺盛帶來連日大雨的影響，打落很多芭樂花朵，幸運留下來的芭樂開花結果，現在上市，產量大概只剩往年的三成，鄉農會早就籌畫芭樂節，卻沒足夠芭樂供貨，好不容易找到高品質芭樂當宣傳品。

不但社頭鄉農會找芭樂，彰化縣芭樂重要產地的溪州鄉，鄉公所舉辦活動本來要送芭樂當作貴賓伴手禮，也因買不到便宜又數量足夠的芭樂，改為送給每位貴賓兩顆芭樂。

彰化縣芭樂種植面積1239公頃，總產量約3萬4000多公噸，全台第一，主要產地分布溪州鄉、社頭鄉、二水鄉等南彰鄉鎮，以溪州鄉560公頃最大。溪州鄉農會總幹事彭顯賦說，這一期上市的芭樂確實受到8月大雨損害，落花落果嚴重，導致產量減少，有些農民手腳快想辦法促進芭樂生長，最快10多天後可陸續採收和上市。

去年這時的芭樂產地批發價每台斤15元至18元，品質最差9元，零售均價約25元；今年芭樂產地批發價，珍珠芭每台斤25元至29元，帝王芭每台斤30元到32元，但珍珠芭零售均價30元至35元，帝王芭40元至50元。

目前芭樂零售價每台斤從25到38元，比去年同期均價20元25元，並未跟著產地批發價大漲；曾姓水果攤商說，新冠肺炎疫情影響景氣，好不容易疫情趨緩，水果零售價不敢大漲，每台斤只敢小漲5元至10元，薄利多銷，不過消費者很敏感，還是會問何為漲價。

田尾鄉芭樂農謝茂興自創品牌，每台斤維持批發價30元；他說，芭樂分次開花，8月大雨不但影響當次開花，農民要摘除品質不好的花朵和幼果，接下來的3次開花結果期也受波及，如要產量恢復正常，恐怕要等到12月。

農會 農民

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