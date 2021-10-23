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第12輪三款疫苗開打 嚴重過敏反應五大症狀一次看

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第12輪疫苗開打 疫苗嚴重過敏反應五大症狀一次看

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
疫苗施打示意圖。圖為中正紀念堂施打站。記者曾吉松／攝影
疫苗施打示意圖。圖為中正紀念堂施打站。記者曾吉松／攝影

第12輪疫苗開打，BNT、莫德納、AZ等三大疫苗今起同時施打。衛福部疾管署與台中榮總今舉辦「COVID-19疫苗與心血管疾病臨床處置」線上研討會，疫苗接種後最擔心發生「嚴重過敏性反應」，以mRNA疫苗的發生率最高，約有百萬分之2.5到11左右，發生年齡落在20歲到60歲之間，接種疫苗後30分鐘內，出現皮膚起紅疹、咳嗽哮喘、胸痛胸悶、噁心嘔吐、頭暈臉色蒼白、或其他神經學反應，應立即治療。

● mRNA疫苗發生嚴重過敏反應機率最高 女性遠高於男性

根據美國疾病管制局（CDC）調查，去年12月14日至今年1月18日，因接種BNT疫苗產生嚴重過敏反應的比例，約為百萬分之4.7；莫德納疫苗約百萬分之2.5。發生年齡落在20歲到60歲之間，中位數為40歲，接種mRNA疫苗較少在青少年，而接種mRNA疫苗產生嚴重過敏反應者有高達90％以上都是女性。

接種mRNA疫苗產生嚴重過敏反應的發生時間，皆在10分鐘左右。根據統計有80％是發生在15分鐘內、90％發生在30分鐘內。產生嚴重過敏反應有80%到90%都是接種第一劑mRNA疫苗時發生。

美國的調查顯示，所有mRNA疫苗產生嚴重不良反應的比例約在百萬分之2.5到11之間，AZ疫苗發生比例為百萬分之1.8。台灣自今年3月22日開打新冠疫苗，截至10月20日為止，四款新冠疫苗發生嚴重過敏反應的比例為百萬分之1.53，其中AZ為百萬分之1.89、莫德納為百萬分之1.34、BNT為百萬分之0.92、高端為百萬分之0.72。

馬偕醫院兒童心臟科主治醫師李必昌表示，疫苗接種後發生嚴重過敏反應，不管是國內或是國外發生機率都相當低，但隨著疫苗將大量接種，仍需要格外注意，嚴重過敏反應若能即使給予腎上腺素，幾乎都能完全恢復，若未能即時發現導致休克等反應，極可能威脅性命。

● 接種新冠疫苗後 五大系統出現反應別輕忽

接種疫苗後產生的嚴重過敏反應，會在五大系統出現症狀，皮膚系統會出現紅疹、尋麻疹、紅腫癢痛反應；呼吸道系統會出現咳嗽、哮鳴、喘鳴、胸痛胸悶、聲音沙啞、鼻塞等；腸胃道系統會出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等情況；心臟血管系統會產生頭暈、頭重腳輕、臉色蒼白、暈厥、休克等；神經系統會產生嚴重的不適感、有窒息將死的感覺，另外非典型的症狀如子宮攣縮、尿失禁等。

李必昌表示，五大系統中，只要有任一皮膚症狀加上任一種呼吸道或心臟血管症狀，就屬於嚴重過敏反應，又或是五個系統中有四個系統的反應，只要有兩項症狀出現，都必須高度懷疑是嚴重過敏反應。

● 嚴重過敏反應 VS. 暈針 兩者最大差異是在發生時間

由於近期大量接種新冠疫苗，嚴重過敏反應常會與「暈針」的症狀搞混。李必昌表示，暈針在醫學上稱之為迷走神經反應，會發生在各年齡層，不一定是因為打針引起，而打針導致的迷走神經反應，主要是「疼痛」、「害怕」引起。

研究顯示，暈針多發生在青少年，而嚴重過敏反應大多發生在20歲到60歲之間並以女性居多，暈針發生時間大多在「打針前」以及打針後的5分鐘內發生，與嚴重過敏反應大多在10到15分鐘，或是30分鐘以內發生有差異。

● 超痛！ 三大針劑 暈針人數最多

李必昌表示，針對青春期的孩子調查，以三大疫苗類型，最容易導致暈針，人類乳突疫苗、三合一疫苗(Tdap)、腦膜炎疫苗（MCV4）。他分析，應該是這三類疫苗，施打後的疼痛感較顯著所致。

導致暈針不一定與疫苗有關，久站、姿勢突然大幅度改變、沒吃早餐、太熱脫水都可能引發暈針。暈針只要適度休息就能恢復，最擔心是暈針時，不慎跌倒傷到頭部，或是發生車禍、撞傷等意外。避免暈針的發生，建議接種疫苗時採取「坐姿」，接種場所通風，最好有空調協助換氣，注射前，民眾已經反映頭暈，可以改採「躺姿」接種疫苗。

李必昌表示，避免暈針有四大撇步，接種疫苗前一天「不要熬夜、喝酒」，「記得吃早餐別空腹」、「不要單獨前往接種」、「保持心情放鬆」。醫護人員協助接種時，也能與民眾說說話，轉移注意力，幫助降低暈針的發生率。

衛福部疾管署與台中榮總今舉辦「COVID-19疫苗與心血管疾病臨床處置」線上研討會，馬偕醫院兒童心臟科主治醫師李必昌分析暈針與嚴重過敏反應的差異。圖／擷取自COVID-19疫苗與心血管疾病臨床處置線上研討會
衛福部疾管署與台中榮總今舉辦「COVID-19疫苗與心血管疾病臨床處置」線上研討會，馬偕醫院兒童心臟科主治醫師李必昌分析暈針與嚴重過敏反應的差異。圖／擷取自COVID-19疫苗與心血管疾病臨床處置線上研討會

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