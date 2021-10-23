第12輪疫苗開打 疫苗嚴重過敏反應五大症狀一次看

第12輪疫苗開打，BNT、莫德納、AZ等三大疫苗今起同時施打。衛福部疾管署與台中榮總今舉辦「COVID-19疫苗與心血管疾病臨床處置」線上研討會，疫苗接種後最擔心發生「嚴重過敏性反應」，以mRNA疫苗的發生率最高，約有百萬分之2.5到11左右，發生年齡落在20歲到60歲之間，接種疫苗後30分鐘內，出現皮膚起紅疹、咳嗽哮喘、胸痛胸悶、噁心嘔吐、頭暈臉色蒼白、或其他神經學反應，應立即治療。

● mRNA疫苗發生嚴重過敏反應機率最高 女性遠高於男性

根據美國疾病管制局（CDC）調查，去年12月14日至今年1月18日，因接種BNT疫苗產生嚴重過敏反應的比例，約為百萬分之4.7；莫德納疫苗約百萬分之2.5。發生年齡落在20歲到60歲之間，中位數為40歲，接種mRNA疫苗較少在青少年，而接種mRNA疫苗產生嚴重過敏反應者有高達90％以上都是女性。

接種mRNA疫苗產生嚴重過敏反應的發生時間，皆在10分鐘左右。根據統計有80％是發生在15分鐘內、90％發生在30分鐘內。產生嚴重過敏反應有80%到90%都是接種第一劑mRNA疫苗時發生。

美國的調查顯示，所有mRNA疫苗產生嚴重不良反應的比例約在百萬分之2.5到11之間，AZ疫苗發生比例為百萬分之1.8。台灣自今年3月22日開打新冠疫苗，截至10月20日為止，四款新冠疫苗發生嚴重過敏反應的比例為百萬分之1.53，其中AZ為百萬分之1.89、莫德納為百萬分之1.34、BNT為百萬分之0.92、高端為百萬分之0.72。

馬偕醫院兒童心臟科主治醫師李必昌表示，疫苗接種後發生嚴重過敏反應，不管是國內或是國外發生機率都相當低，但隨著疫苗將大量接種，仍需要格外注意，嚴重過敏反應若能即使給予腎上腺素，幾乎都能完全恢復，若未能即時發現導致休克等反應，極可能威脅性命。

● 接種新冠疫苗後 五大系統出現反應別輕忽

接種疫苗後產生的嚴重過敏反應，會在五大系統出現症狀，皮膚系統會出現紅疹、尋麻疹、紅腫癢痛反應；呼吸道系統會出現咳嗽、哮鳴、喘鳴、胸痛胸悶、聲音沙啞、鼻塞等；腸胃道系統會出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等情況；心臟血管系統會產生頭暈、頭重腳輕、臉色蒼白、暈厥、休克等；神經系統會產生嚴重的不適感、有窒息將死的感覺，另外非典型的症狀如子宮攣縮、尿失禁等。

李必昌表示，五大系統中，只要有任一皮膚症狀加上任一種呼吸道或心臟血管症狀，就屬於嚴重過敏反應，又或是五個系統中有四個系統的反應，只要有兩項症狀出現，都必須高度懷疑是嚴重過敏反應。

● 嚴重過敏反應 VS. 暈針 兩者最大差異是在發生時間

由於近期大量接種新冠疫苗，嚴重過敏反應常會與「暈針」的症狀搞混。李必昌表示，暈針在醫學上稱之為迷走神經反應，會發生在各年齡層，不一定是因為打針引起，而打針導致的迷走神經反應，主要是「疼痛」、「害怕」引起。

研究顯示，暈針多發生在青少年，而嚴重過敏反應大多發生在20歲到60歲之間並以女性居多，暈針發生時間大多在「打針前」以及打針後的5分鐘內發生，與嚴重過敏反應大多在10到15分鐘，或是30分鐘以內發生有差異。

● 超痛！ 三大針劑 暈針人數最多

李必昌表示，針對青春期的孩子調查，以三大疫苗類型，最容易導致暈針，人類乳突疫苗、三合一疫苗(Tdap)、腦膜炎疫苗（MCV4）。他分析，應該是這三類疫苗，施打後的疼痛感較顯著所致。

導致暈針不一定與疫苗有關，久站、姿勢突然大幅度改變、沒吃早餐、太熱脫水都可能引發暈針。暈針只要適度休息就能恢復，最擔心是暈針時，不慎跌倒傷到頭部，或是發生車禍、撞傷等意外。避免暈針的發生，建議接種疫苗時採取「坐姿」，接種場所通風，最好有空調協助換氣，注射前，民眾已經反映頭暈，可以改採「躺姿」接種疫苗。