跨時空旅行！「新北市眷村文化節」虛實整合眷詠年代

「眷村生活」是許多人的時代記憶，「眷村女力」也曾默默撐起一個又一個的家庭。一場別開生面的「2021新北市眷村文化節」暨「眷村女力特展」今早(23日)開幕，地點就選在空軍三重一村，除了向勞苦功高的媽媽們致敬，也特別選出眷村的女性代表們，彰顯「眷詠年代」不平凡的女性精神。

活動現場由崇右影藝科大精彩的「意難忘．空軍三重一村」樂音歌舞揭開序幕，不少人一踏進一村，就感受到濃濃的昔日眷村氛圍，彷彿一場跨時空的小旅行。新北市文化局局長龔雅雯開幕致詞時表示，10月對國家而言別具意義，不只對國家獻上最高的敬意，她也感性的感謝眷詠年代下的眷村女力。

龔雅雯指出，今年活動主題為「眷詠年代」，配合防疫，以虛實整合系列活動。其中，線上活動有眷村菜教學、復古老照片徵件、民歌演唱會；實體活動則包括眷村女力展及音樂歌舞劇。同時也首度串聯新北各眷村協會聯合策展，採集新北眷村的故事，重現昔日眷村光彩。

龔雅雯認為，10月對國家而言是個別具意義的月份，這個月有雙十節、臺灣光復節兩個重要節日，因此，她首先對國家獻上最高的敬意，並感性感謝眷詠年代下的眷村女力，「因為她們用心撐起經濟、用智慧撐起一片天，非常令人感動」。

龔雅雯也在揭幕後參觀「眷村女力特展」，與眷村女力代表─空軍三重一村原眷戶蕭將軍夫人，一同回憶過往眷村女性們堅毅的身影，也一探過去眷村的生活樣貌。