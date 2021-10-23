排除惡性腫瘤 去年國人平均壽命提高4.02歲

內政部今日公布「109年特定死因除外簡易生命表」，十大死因如排除居國人死因之首的惡性腫瘤，109年國人平均壽命為85.34歲，較一般平均壽命81.32歲增加4.02歲，影響最大；排除居死因第2位的心臟疾病，平均壽命可增加1.61歲；排除居死因第3位的肺炎，平均壽命將增加1.06歲。

內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，特別運用衛生福利部統計的109年國人前十大死因死亡人數，編算我國各特定死因除外的國人平均壽命，並與一般國人平均壽命比較其差距，兩者間壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

內政部指出，居十大死因首位的惡性腫瘤，其死亡人數已連續39年居國人死因首位，109年死亡人數為5萬161人，且近4年來，其死亡人數占全體死亡人數的比率也在逐年攀升，皆在2成7以上。編算結果發現，排除特定死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距，近4年來呈緩增現象，值得重視。

另肺炎為國人十大死因第3位，死亡人數及其占全體死亡人數比率自103年來首次呈現減少。經統計，排除死因為肺炎的平均壽命與一般平均壽命的差距，由108年1.13歲略減為109年1.06歲。