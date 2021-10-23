快訊

第12輪三款疫苗開打 嚴重過敏反應五大症狀一次看

14年前遭竊257萬元茶葉 日前DNA比對終破「冷案」

排除惡性腫瘤 去年國人平均壽命提高4.02歲

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
歷年排除死因為肺炎之平均壽命概況。圖／內政部提供
歷年排除死因為肺炎之平均壽命概況。圖／內政部提供

內政部今日公布「109年特定死因除外簡易生命表」，十大死因如排除居國人死因之首的惡性腫瘤，109年國人平均壽命為85.34歲，較一般平均壽命81.32歲增加4.02歲，影響最大；排除居死因第2位的心臟疾病，平均壽命可增加1.61歲；排除居死因第3位的肺炎，平均壽命將增加1.06歲。

內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，特別運用衛生福利部統計的109年國人前十大死因死亡人數，編算我國各特定死因除外的國人平均壽命，並與一般國人平均壽命比較其差距，兩者間壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

內政部指出，居十大死因首位的惡性腫瘤，其死亡人數已連續39年居國人死因首位，109年死亡人數為5萬161人，且近4年來，其死亡人數占全體死亡人數的比率也在逐年攀升，皆在2成7以上。編算結果發現，排除特定死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距，近4年來呈緩增現象，值得重視。

另肺炎為國人十大死因第3位，死亡人數及其占全體死亡人數比率自103年來首次呈現減少。經統計，排除死因為肺炎的平均壽命與一般平均壽命的差距，由108年1.13歲略減為109年1.06歲。

內政部進一步表示，從性別觀察，各特定死因除外平均壽命與一般平均壽命的差距，男性高於女性的死因包括惡性腫瘤、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化；女性高於男性者包括心臟疾病、糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變，顯示各類死因對兩性平均壽命的影響程度有所不同。

歷年死因為惡性腫瘤概況。圖／內政部提供
歷年死因為惡性腫瘤概況。圖／內政部提供
我國特定死因除外平均壽命與一般平均壽命。圖／內政部提供
我國特定死因除外平均壽命與一般平均壽命。圖／內政部提供
歷年死因為肺炎概況。圖／內政部提供
歷年死因為肺炎概況。圖／內政部提供
一般平均壽命與特定死因除外之平均壽命。圖／內政部提供
一般平均壽命與特定死因除外之平均壽命。圖／內政部提供
歷年排除死因為惡性腫瘤之平均壽命概況。圖／內政部提供
歷年排除死因為惡性腫瘤之平均壽命概況。圖／內政部提供

腫瘤 內政部 肺炎

延伸閱讀

北土城交流道延後是被侯友宜影響？交通局澄清：設計變更

新廳舍、新氣象 移民署台南市第一服務站落成揭牌

強化民眾資安 保全當鋪槍砲業者個資外洩72小時要通報

內政部修法 提升財團法人財務資訊處理透明化

相關新聞

第12輪疫苗開打 疫苗嚴重過敏反應五大症狀一次看

第12輪疫苗開打，BNT、莫德納、AZ等三大疫苗今起同時施打。衛福部疾管署與台中榮總今舉辦「COVID-19疫苗與心血管...

周末整天溼涼！ 下周一起雨趨緩 但這些地方還是短暫雨

周末整天濕涼。中央氣象局說，目前針對北北基、宜蘭發布大雨特報，今晚到明晨受到華南移入水氣增加，雨勢會再明顯。下周一華南雲...

每片口罩4角...半小時8百盒完售！11月2日還有5千盒變賣

法務部行政執行署彰化分署變賣彰化地檢署查扣的70萬片口罩，今天上午9時在南投縣竹山鎮舉辦第二場變賣會，由於每片才4角，湧...

穆斯林死後只能土葬不火葬 為何到台灣會入境隨俗沒堅守？

阿富汗神學士重掌政權，不准女性上大學等傳統教規，引發全球關注。穆斯林教規有些和時下作法大不同，例如人死後必須快速土葬，不得火化，但在寸土寸金的台灣都會區，要找個土葬墓地並不容易，這幾年已供不應求，加上台灣殯葬以火化為主流，造成在台灣的穆斯林也不得不入境隨俗。

跨時空旅行！「新北市眷村文化節」虛實整合眷詠年代

「眷村生活」是許多人的時代記憶，「眷村女力」也曾默默撐起一個又一個的家庭。一場別開生面的「2021新北市眷村文化節」暨「...

排除惡性腫瘤 去年國人平均壽命提高4.02歲

內政部今日公布「109年特定死因除外簡易生命表」，十大死因如排除居國人死因之首的惡性腫瘤，109年國人平均壽命為85.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。