排除惡性腫瘤 去年國人平均壽命提高4.02歲
內政部今日公布「109年特定死因除外簡易生命表」，十大死因如排除居國人死因之首的惡性腫瘤，109年國人平均壽命為85.34歲，較一般平均壽命81.32歲增加4.02歲，影響最大；排除居死因第2位的心臟疾病，平均壽命可增加1.61歲；排除居死因第3位的肺炎，平均壽命將增加1.06歲。
內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，特別運用衛生福利部統計的109年國人前十大死因死亡人數，編算我國各特定死因除外的國人平均壽命，並與一般國人平均壽命比較其差距，兩者間壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。
內政部指出，居十大死因首位的惡性腫瘤，其死亡人數已連續39年居國人死因首位，109年死亡人數為5萬161人，且近4年來，其死亡人數占全體死亡人數的比率也在逐年攀升，皆在2成7以上。編算結果發現，排除特定死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距，近4年來呈緩增現象，值得重視。
另肺炎為國人十大死因第3位，死亡人數及其占全體死亡人數比率自103年來首次呈現減少。經統計，排除死因為肺炎的平均壽命與一般平均壽命的差距，由108年1.13歲略減為109年1.06歲。
內政部進一步表示，從性別觀察，各特定死因除外平均壽命與一般平均壽命的差距，男性高於女性的死因包括惡性腫瘤、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化；女性高於男性者包括心臟疾病、糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變，顯示各類死因對兩性平均壽命的影響程度有所不同。
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