新市農會辦毛豆產業文化新品發表會 芥末毛豆夾上市

台南新市農會宣傳在地毛豆產業，今天在農會前舉辦毛豆產業文化及新產品發表會，活動以「青春居酒屋」為主題，在新市社區發展協會的花鼓陣表演中熱鬧登場。

「青春居酒屋」是新市農會以外銷風靡日本的毛豆莢改良、今天全台首賣的芥末毛豆莢品牌；主打「一碟具通竅開胃、賦香解膩」的芥末毛豆莢，「打開食慾也打開彼此間的對話，身心得以舒緩，壓抑得以宣洩，呈現人際間特有的實誠與熱誠」。

現場除了新品發表及毛豆創意料理展示，還有銀髮律動、親子走秀、寵物認養及捐血等公益活動，也有青農小型市集、農產品促銷及拍賣秀，產業活動既熱鬧又多元。新市農會響應政府振興消費活動，明年4月30日前持5倍券購買毛豆系列產品享折扣優惠。

毛豆產業文化活動起跑後，陸續將於30日及11月6日舉辦毛豆產業農遊及食農教育體驗活動，並於毛豆採收時節辦理青少年毛豆產業體驗營。希望「透過多元又充滿活力活動讓年輕學子及社會大眾體會體驗農村之美，傳承永續農業觀念，繼續為台灣農業打拼，讓毛豆產業在新市生根發展」。

新市農會表示，多年來不斷研發毛豆特色產品，兼顧健康與美味，強調陪伴消費者人生重要時刻，「不論失意和落寞，或者是收穫了什麼溫暖和成就，都會在「青春居酒屋」得到慰藉」。