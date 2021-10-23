搭國旅熱潮 新竹縣推關西、北埔2魅力路線

疫情趨緩加上五倍劵加持，國內旅遊又逐漸活絡，新竹縣與台南市觀光產業業者上月簽署互惠MOU後，台南旅行社業者今天隨即趁假日帶團造訪新竹縣司馬庫斯，縣府交旅處長游志祥親自迎接，送上在地東方美人茶、擂茶和仙草茶等名產，縣府更宣布推出「新竹走走」2條關西、北埔魅力路線，即日起開始報名，盼竹縣國旅熱潮持續升溫。

縣長楊文科說，縣府大力支持民間自發性振興國旅，協供互惠計畫中的旅客特色伴手禮、DIY體驗活動，另配合中央五倍券，推出「今晚住竹縣 現領滿竹券」加碼方案，來竹縣住宿花1000享2200，限量6000間補助，不到2周已使用超過1500間，詢問很熱烈。

游志祥也說，竹縣除了與台南簽署互惠MOU外，縣府也推出「新竹走走」旅遊品牌，希望翻轉以往視覺為主的體驗模式，引領遊客學習打開五感，首波推出關西、北埔2條魅力路線，即日起開放報名，預計11月起上路 ，歡迎大家一起來「新竹走走」吧！

交旅處介紹，第1條路線「新竹關西走走：行一條茶人的足跡」，帶領遊客探索台灣紅茶外銷全盛時期的水、陸運輸茶古道，感受採茶人栽種運送、製茶人揉捻的繁複工序，走進百年茶廠品茗，一探舊日茶時光。詳情請上 https://bit.ly/3E93Q1t 查詢。