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每片口罩4角...半小時8百盒完售！11月2日還有5千盒變賣
法務部行政執行署彰化分署變賣彰化地檢署查扣的70萬片口罩，今天上午9時在南投縣竹山鎮舉辦第二場變賣會，由於每片才4角，湧來數百民眾排隊，甚至不到6點就有人前來排隊，最高齡是90多歲的廖姓老太太，不到半小時，800 盒就搶購一空，沒買到的民眾還有機會，11月2日在彰化分署廣場前，將再變賣5000盒，每人限售5盒。
彰化行政執行署變賣這70萬片口罩，共分為3場變賣，連同今天在竹山鎮竹山文化園區的第2場拍賣會，都造成搶購潮，主要是每片才4角，都吸引上百民眾排隊搶購。
今天上午在竹山文化園區的口罩變賣會場，天還未亮，上午6時不到即有許多民眾前來排隊，深怕來得太晚了，撿不到便宜，甚至有遠從屏東而來，估計參加的民眾將近500人。
執行署彰化分署主任執行官胡天賜表示，今天變賣活動於9時正式開始，一盒20元，每片4角，每人限購5盒，不到半小時所準備的800盒口罩已搶購一空，變賣金額計1萬6千元。其中還有高齢90幾歲的廖老太太，坐著輪椅由家人陪同前來排隊搶購；排隊搶得2號的是位台中市民。
對於未能如願到口罩的民眾，胡天賜說，彰化分署訂11月2日（星期二）上午9時30分，在彰化分署機關所在地（彰化市中山路2段349號--彰化縣農會大樓）前的廣場，將再進行第3場公開變賣活動，把扣押的口罩全數變賣完畢，將變賣5000盒，以每人限購5盒計算，共有1000個名額，屆時歡迎民眾再前來購買。
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