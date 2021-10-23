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地牛翻身！ 11:16花蓮近海規模5.3地震 最大震度4級

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局發布第100號顯著有感地震報告，震度圖。圖／氣象局提供
中央氣象局發布第100號顯著有感地震報告，震度圖。圖／氣象局提供

中央氣象局發布第100號顯著有感地震報告，今天上午11時16分，在花蓮縣政府北北東方8.9公里 ，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模5.3有感地震，地震深度25.8公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、宜蘭縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度3級、台中市地區最大震度3級、新竹縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、桃園市地區最大震度1級、新北市地區最大震度1級、台東縣地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、新竹市地區最大震度1級、嘉義市地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級。

台鐵局表示，花蓮震度4級，鳳林=崇德按4級辦理，和平、南澳、蘇新各3級，崇德=宜蘭間按3級辦理。

中央氣象局發布第100號顯著有感地震報告。圖／氣象局提供
中央氣象局發布第100號顯著有感地震報告。圖／氣象局提供

花蓮 地震

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