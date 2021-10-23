周末整天溼涼！ 下周一起雨趨緩 但這些地方還是短暫雨

周末整天濕涼。中央氣象局說，目前針對北北基、宜蘭發布大雨特報，今晚到明晨受到華南移入水氣增加，雨勢會再明顯。下周一華南雲雨區減少加上東北季風減弱，氣溫略微回升，降雨範圍會縮小。不過下周一後還是東北風，桃園以北、東半部還是會有局部短暫雨。

氣象局稍早針對四縣市發布大雨特報。受東北季風及華南雲雨區東移影響，基隆北海岸已有豪雨發生，今宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局資深預報員李孟軒說，今天天氣持續受到東北季風跟華南雲雨區東移影響，北部、東北部降雨時間長，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區慎防大雨，花東、中部山區也有局部短暫雨，中南部山區則會飄雨。

李孟軒說，今天北部雲量偏多，白天中部地區雲量有稍微減少，北部目前持續有短暫雨，東半部降雨比較局部。不過今晚到明晨受到華南移入水氣有增加影響，北部、東北部、中部山區雨量都會增加，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭地區雨勢明顯。

氣溫方面，李孟軒說，昨晚到今晨北部、東北部低溫18到19度，其他地區21到23度，這樣的低溫將持續到明天。今天白天高溫北部22度，中南部26到28，南北溫差大，需要留意。到了下周一後，北部高溫回到24到25度，中南部高溫28到30度。

李孟軒說，下周一起華南雲雨區減少加上東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升外，降雨範圍也會小。但下周一後還是東北風，桃園以北、東半部還是會有局部短暫雨。

風力部分，氣象局稍早仍持續發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，特別注意。