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疫情業績掉七成以上 喜憨兒庇護工場發表新菜色

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
喜憨兒高雄工場團隊製作的外燴甜點。記者徐白櫻／攝影
喜憨兒高雄工場團隊製作的外燴甜點。記者徐白櫻／攝影

疫情加劇後重創產業，全高雄有12家庇護工場，平均業績減少七至八成，雖然隨著疫情趨緩逐漸降溫，但仍無法回復以往業績。為迎接疫情後商機，喜憨兒高雄庇護工場邀請廚師研發新菜色吸引客戶，並提醒大家，憨兒工作團隊銷售「好食便當」，也提供外燴服務，可提供客製化服務。

喜憨兒高雄庇護工廠提供便當訂購與外燴團隊服務，共雇用6名憨兒，疫情期間也未停止。在疫情趨緩後，庇護工場邀請廚師研發迷迭香烤雞沙拉、牛肝菌菇燉豬腩排兩項外燴菜色，昨日在綠野香蹤餐廳對外發表。

憨兒員工跟著專業主廚製作菜色，專業表現贏得眾人掌聲。基金會執行董事蘇國禎說，庇護工場的中央廚房由專業廚師及就服員帶領憨兒工作，透過工場實作增進廚務技能，以利將來轉銜一般職場。

勞工局副局長陳石圍表示，全高市12家庇護工場，可照顧170個身心障礙者，喜憨兒占30幾人，去年開始庇護工場很辛苦，市府努力協助就業或才藝展現，近日疫情慢慢解封，盼社會大眾多消費便當，重要活動也別忘記喜憨兒外燴團隊可提供服務。

喜憨兒社福基金會指出，高雄庇護工場提供外燴餐點與安心履歷食材販售便當，便當每個80元至120元，訂便當送古早味紅茶一杯；外燴餐點依預算量身，訂購滿一萬贈送花草茶飲料一桶及手工餅乾一盤。訂購專線07-710-6861，也可加入LINE@好友，能線上即時洽詢。

喜憨兒高雄工場團隊烹飪的外燴餐點，新菜色有迷迭香烤雞沙拉。記者徐白櫻／攝影
喜憨兒高雄工場團隊烹飪的外燴餐點，新菜色有迷迭香烤雞沙拉。記者徐白櫻／攝影
喜憨兒高雄庇護工廠提供便當訂購與外燴團隊服務，外燴菜色十分可口。記者徐白櫻／攝影
喜憨兒高雄庇護工廠提供便當訂購與外燴團隊服務，外燴菜色十分可口。記者徐白櫻／攝影
喜憨兒外燴餐點之一，西班牙海鮮燉飯。記者徐白櫻／攝影
喜憨兒外燴餐點之一，西班牙海鮮燉飯。記者徐白櫻／攝影

庇護工場 疫情 便當

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