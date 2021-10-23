疫情業績掉七成以上 喜憨兒庇護工場發表新菜色

疫情加劇後重創產業，全高雄有12家庇護工場，平均業績減少七至八成，雖然隨著疫情趨緩逐漸降溫，但仍無法回復以往業績。為迎接疫情後商機，喜憨兒高雄庇護工場邀請廚師研發新菜色吸引客戶，並提醒大家，憨兒工作團隊銷售「好食便當」，也提供外燴服務，可提供客製化服務。

喜憨兒高雄庇護工廠提供便當訂購與外燴團隊服務，共雇用6名憨兒，疫情期間也未停止。在疫情趨緩後，庇護工場邀請廚師研發迷迭香烤雞沙拉、牛肝菌菇燉豬腩排兩項外燴菜色，昨日在綠野香蹤餐廳對外發表。

憨兒員工跟著專業主廚製作菜色，專業表現贏得眾人掌聲。基金會執行董事蘇國禎說，庇護工場的中央廚房由專業廚師及就服員帶領憨兒工作，透過工場實作增進廚務技能，以利將來轉銜一般職場。

勞工局副局長陳石圍表示，全高市12家庇護工場，可照顧170個身心障礙者，喜憨兒占30幾人，去年開始庇護工場很辛苦，市府努力協助就業或才藝展現，近日疫情慢慢解封，盼社會大眾多消費便當，重要活動也別忘記喜憨兒外燴團隊可提供服務。