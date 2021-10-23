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老翁與腫塊和平共存6年 醫師：皮下脂肪瘤3狀況應切除

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
臺中榮總嘉義分院整形外科主任朱俊旭說明，皮下脂肪瘤最常出現在四肢的皮膚，手術治療有健保給付。記者卜敏正／翻攝
臺中榮總嘉義分院整形外科主任朱俊旭說明，皮下脂肪瘤最常出現在四肢的皮膚，手術治療有健保給付。記者卜敏正／翻攝

80歲陳姓老翁6年前在右胸側壁摸到約5公分無痛腫塊，就醫後門診醫師診斷為皮下脂肪瘤，由於沒甚麼不舒服，醫師建議觀察，老翁與腫瘤和平共存6年，近期感覺腫塊變大、醫師建議切除，病理檢查是良性脂肪瘤；醫師建議皮下脂肪瘤變大、不舒服、影響美觀都可手術切除。

臺中榮總嘉義分院整形外科主任朱俊旭說明，皮下脂肪瘤最常出現在四肢的皮膚，摸到一個或多個卵圓形、可滑動的小腫瘤。比較常出現在40到60歲中年人，此可能與遺傳有關連，通常沒什麼症狀。所以多數患者並不需要特別治療。

朱俊旭說，皮下脂肪瘤若出現在軀幹部位，通常位置略深且與肌肉筋膜可能有沾黏。臨床發現的脂肪瘤雖然多為良性，但是隨著腫瘤慢慢長大，依文獻顯示可能有1%的機率是惡性脂肪肉瘤。

朱俊旭建議，皮下脂肪瘤若有有症狀造成不舒服，例如腫瘤位置剛好壓迫到神經，或是發現腫瘤逐漸長大，擔心轉變成惡性的可能都可考慮切除；另影響美觀時，例如有些患者在同一肢體上，長了大大小小超過20顆脂肪瘤，確實影響肢體外觀時亦可手術切除。

朱俊旭也說明，皮下脂肪瘤目前手術治療有健保給付，四肢的小腫瘤可採局部麻醉，門診手術處理；若是在軀幹部位或是比較大顆皮下脂肪瘤，即須評估全身麻醉住院手術切除，而所有切除的檢體都會送病理檢查，確認是良性或惡性腫瘤，再評估是否需進一步治療或追蹤。

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