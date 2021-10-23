低溫下探17度！ 吳德榮：北台灣濕涼再兩天
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天東北季風影響，北台灣濕涼，今天平地最低氣溫約在17度，明天略回升1度；今天北部17至22度，中部19至28度；南部20至32度，東部18至28度。
苗栗以北及東半部有局部雨，尤其北海岸、北部山區及東北部山區有較大雨勢。中部以南地區，雲量略增、氣溫略降，愈往南影響愈輕微，山區有局部短暫雨的機率。
下周一至周四東北季風減弱，氣溫略升、漸轉乾。下周一北部及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大。
下周二至周四東半部及大台北東側山區仍有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，中南部日夜溫差大。
下周五東北季風略增強，水氣不多，北海岸及東半部局部短暫雨的機率略提升，西半部晴朗穩定。
他說，最新各國模式仍模擬，下周南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，但對台皆無影響；故即使發展成颱風，也只是扮演增加，今年略為偏少的颱風生成總數，目前19個，以逼近1至10月氣候平均值約23個的角色。
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