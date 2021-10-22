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力挺同志！Aesop打造酷兒文學圖書館　萬本書免費送

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Aesop在台北兩間概念店，打造期間限定的酷兒文學圖書館。圖／Aesop提供
Aesop在台北兩間概念店，打造期間限定的酷兒文學圖書館。圖／Aesop提供

每年10月舉辦的台灣同志大遊行（Taiwan Pride），是亞洲平權的重要盛事，今年同志遊行將改採線上進行，也有不少品牌表態力挺彩虹群體，紛紛換上彩虹的社群頭貼，或是推出以Pride為主題的新產品系列。不過文青保養品牌Aesop不一樣，從10月23～31日，在忠孝、南西兩間概念店，打造為「酷兒文學圖書館：台灣站」，有超過萬本選書，免費提供索取。

Aesop的酷兒文學圖書館，之前曾在北美洲、英國登場，首度在台北開設，選擇移去概念店內販售的商品，由Aesop員工與兩間獨立的「春秋書店」、「浮光書店」共同合作推薦，選出書寫性別平等的經典作品，種類涵蓋小說、非小說與詩，包括多位台灣作家如白先勇、紀大偉、邱妙津、朱天文、陳雪、郭強生的作品。

在活動期間內，每一位走入兩間店舖的人，都能免費帶走一本書，Aesop希望透過酷兒文學圖書館，讓大家理解文字與閱讀的力量，也創造一個能真正欣賞、理解多元文化的機會。

Aesop酷兒文學圖書館：台灣站

日期：2021年10月23日～10月31號

Aesop 忠孝概念店

北市大安區敦化南路一段 187 巷 21 號

Aesop 南西概念店

台北市中山區中山北路二段 16 巷 25 號

Aesop在南京、忠孝概念店，撤去商品，放上萬本選書，提供免費索取。圖／Aesop提供
Aesop在南京、忠孝概念店，撤去商品，放上萬本選書，提供免費索取。圖／Aesop提供

圖書館 同志遊行 北市

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