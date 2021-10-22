聽新聞
test
0:00 / 0:00
力挺同志！Aesop打造酷兒文學圖書館 萬本書免費送
每年10月舉辦的台灣同志大遊行（Taiwan Pride），是亞洲平權的重要盛事，今年同志遊行將改採線上進行，也有不少品牌表態力挺彩虹群體，紛紛換上彩虹的社群頭貼，或是推出以Pride為主題的新產品系列。不過文青保養品牌Aesop不一樣，從10月23～31日，在忠孝、南西兩間概念店，打造為「酷兒文學圖書館：台灣站」，有超過萬本選書，免費提供索取。
Aesop的酷兒文學圖書館，之前曾在北美洲、英國登場，首度在台北開設，選擇移去概念店內販售的商品，由Aesop員工與兩間獨立的「春秋書店」、「浮光書店」共同合作推薦，選出書寫性別平等的經典作品，種類涵蓋小說、非小說與詩，包括多位台灣作家如白先勇、紀大偉、邱妙津、朱天文、陳雪、郭強生的作品。
在活動期間內，每一位走入兩間店舖的人，都能免費帶走一本書，Aesop希望透過酷兒文學圖書館，讓大家理解文字與閱讀的力量，也創造一個能真正欣賞、理解多元文化的機會。
Aesop酷兒文學圖書館：台灣站
日期：2021年10月23日～10月31號
Aesop 忠孝概念店
台北市大安區敦化南路一段 187 巷 21 號
Aesop 南西概念店
台北市中山區中山北路二段 16 巷 25 號
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言