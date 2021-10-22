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影／全台最大古蹟光雕秀 新竹光臨藝術節光雕首登場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」今晚登場。記者王駿杰／攝影
新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」今晚登場。記者王駿杰／攝影

新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」今晚登場，市府攜手國際團隊打造全台最大古蹟光雕秀，交通部長王國材、市長林智堅以雷射光科技點燈開幕，市區9座古蹟、建築瞬間變身，新竹火車站在日本知名團隊NAKED Inc.巧手下變身東京車站、紐約車站，還有櫻花海綻放、喜鵲起飛，十分吸睛。

王國材肯定市府以光臨藝術節展出燈會作品，讓整座城市變成展演場地，有如置身國外，也認同大新竹合併後會更不一樣，交通部會全力支持地方提出的大車站、五楊延伸至苗栗、輕軌等建設。

林智堅說，2021台灣燈會因防疫優先、國人健康，由中央、地方共同決定停辦，這是艱難決定。如今本土疫情趨緩，竹市已連續93天零確診，大家才能聚再一起欣賞光雕秀。

「最大、最美、最國際！」林智堅市長說，本次新竹光臨藝術節找來跨國藝術家，攜手展出城市型燈會，整個舊城區1平方公里都是展區，這也是全台史上最大規模光雕展，結合了科技、光影、音樂，讓民眾更認識古蹟群與城市，國際級的展出，讓民眾不用出國，就能感受有如走在異國街頭的美好

文化局指出，「光雕展演」讓9座古蹟變身，民眾站在火車站前站客運大樓前，將會看見動物們逃出新竹市動物園，放大十幾倍「跳」到眼前；專賣局新竹支局（俗稱台酒）則有螢光超現代光雕，還將重回老本行開辦限定的「台酒食光小酒館」，讓民眾一窺專賣局古蹟內部。

9座古蹟建築光每晚6點至10點展演，每項光雕展演約3至5分鐘，新竹火車站、專賣局新竹支局、新竹第一信用合作社、新竹聖母聖心主教座堂採連續播放，其餘作品則將間隔20分鐘播放。

即日起週五、週六、週日晚間6點至9點間將有66場街頭展演，包含劇團、舞蹈團、馬戲團及魔術等，輪番於親水公園、議會廣場、中正路及中央路交叉口展演。接下連續五個週末，還有免費盛大的戶外公演，包含FOCA福爾摩沙馬戲團、臺灣特技團、紙風車劇團等。

新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」今晚登場。記者王駿杰／攝影
新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」今晚登場。記者王駿杰／攝影
新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」今晚登場，交通部長王國材、市長林智堅以雷射光科技點燈開幕。記者王駿杰／攝影
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新竹 古蹟 台灣燈會

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