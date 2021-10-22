快訊

莫粉去哪了？莫德納限時加開6小時 指揮中心：預約不到一半

情婦超過5000人！西班牙前國王曾被打「乖乖針」防私生子

「清冠一號」降低染疫風險 專家教你這樣吃

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
服用「清冠一號」可以降低染疫風險，還可避免接種疫苗出現不適。記者沈能元／攝影
服用「清冠一號」可以降低染疫風險，還可避免接種疫苗出現不適。記者沈能元／攝影

新冠肺炎疫情延燒近2年，為治療染疫患者，衛福部國家中醫藥研究所結合臨床及基礎研究，成功研發「臺灣清冠一號」中醫處方，針對輕度至中度患者提供治療，順利救治多名患者，目前更對重度與極重度患者使用「清冠一號加減方」治療，同時定名為「清冠二號」。專家表示，「清冠一號」中醫處方安全性高，不僅降低未施打疫苗族群的染疫風險，更可避免打疫苗的不適感。

常有民眾關心，沒有打疫苗的人是否可以服用「新冠一號」加以保健。衛福部國家中醫藥研究所長蘇奕彰說，像身邊80歲以上的朋友，如果對打疫苗有疑慮，若身體狀況不穩定，或有嚴重過敏病史、慢性心衰竭、阻塞性肺病、嚴重紅斑性狼瘡、肝硬化中等程度等患者，接種疫苗後可能增加副作用風險，就可吃「新冠一號」預防感染，甚至兒童族群也可以吃。

蘇奕彰說，「新冠一號」也可避免施打疫苗的不適，如他的女兒在日本接種mRNA疫苗，但mRNA疫苗對年輕人來說，可能引起心肌炎，他就讓女兒在接種疫苗前1天先吃1包「新冠一號」，接種疫苗當天早晚再各吃1包，施打疫苗後均未出現不適症狀。

蘇奕彰指出，有人會擔心接種疫苗時服用「新冠一號」，是否會阻礙疫苗於體內形成抗體，但經研究發現，「新冠一號」不會影響體內抗體生成，為安全性高的中藥。

不過，蘇奕彰說，在台灣服用「清冠一號」須經中醫師看診給予處方，建議懷疑自己有染疫情形的民眾可到中醫診所看診，經中醫師評估後，若是一般健康的人為一天早晚各吃1包，而有慢性疾病等高風險族群可1天服用3包，1個療程約吃3至5天，以防新冠病毒在體內滋生。

疫苗 中醫 患者

延伸閱讀

第12輪疫苗今開打 花蓮縣第二劑覆蓋率近2成2

北市挨批醫療量能不足 議員怒：僅263家願意配合打疫苗

中央鬆口疫苗可混打 柯文哲：到底是要整誰？

BNT疫苗明後天台南善化慈濟疫苗站開打 開放現場掛號

相關新聞

一張死亡證明拖了3年 你的堅持是孝心還是私心？國健署長：沒有「它」病人受盡折磨

台灣自2021年5月爆發新冠（COVID-19）疫情，截至9月21日，已累計840例死亡個案；令人不安的是，這些死亡個案中高達9成有慢性病史，其中極少數的30、40歲年輕死亡個案，也有近7成罹患慢性病。

雨區擴大！東北季風襲 5縣市豪雨、大雨特報

雨區擴大。中央氣象局針對五縣市發布豪雨、大雨特報。受到東北季風及華南雲雨區影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，桃園、台...

快空出時間！好市多「黑色購物節」日期出爐 用五倍券也能買

美式賣場好市多（Costco）每年都會舉辦「黑色購物節」，各種折扣優惠往往吸引大批消費者搶購。而今年的活動日期預定選在11月22日開跑，並連續7天於全台門市登場，雖然下殺品項尚未公布，許多民眾已經摩拳擦掌，看準撿便宜時機。

低音提琴無法進北捷 耿葳：全世界沒有一個國家會拒載

北捷規定旅客乘車時，隨身物品任一件最長邊不得超過165公分，且長、寬、高之和不得超過220公分，輪椅、代步車、嬰兒車、自...

出身香港卻掛念恆春放棄移民機會 恆基院長黃健榮獲傑出僑生獎

屏東恆春基督教醫院源於1956年一批芬蘭醫療宣教士來台設立，他們診治病痛、探望貧病孤苦，也到山區義診；院長黃健榮說，時至...

日進口「漢生萃暢胃顆粒」出包 緊急回收7.4萬盒

腸胃藥出包，食藥署今公布回收日本進口的腸胃藥「漢生萃暢胃顆粒」，共計「AIZA、AIZB、LMZA、LMZB」四個批號，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。