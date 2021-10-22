「清冠一號」降低染疫風險 專家教你這樣吃

新冠肺炎疫情延燒近2年，為治療染疫患者，衛福部國家中醫藥研究所結合臨床及基礎研究，成功研發「臺灣清冠一號」中醫處方，針對輕度至中度患者提供治療，順利救治多名患者，目前更對重度與極重度患者使用「清冠一號加減方」治療，同時定名為「清冠二號」。專家表示，「清冠一號」中醫處方安全性高，不僅降低未施打疫苗族群的染疫風險，更可避免打疫苗的不適感。

常有民眾關心，沒有打疫苗的人是否可以服用「新冠一號」加以保健。衛福部國家中醫藥研究所長蘇奕彰說，像身邊80歲以上的朋友，如果對打疫苗有疑慮，若身體狀況不穩定，或有嚴重過敏病史、慢性心衰竭、阻塞性肺病、嚴重紅斑性狼瘡、肝硬化中等程度等患者，接種疫苗後可能增加副作用風險，就可吃「新冠一號」預防感染，甚至兒童族群也可以吃。

蘇奕彰說，「新冠一號」也可避免施打疫苗的不適，如他的女兒在日本接種mRNA疫苗，但mRNA疫苗對年輕人來說，可能引起心肌炎，他就讓女兒在接種疫苗前1天先吃1包「新冠一號」，接種疫苗當天早晚再各吃1包，施打疫苗後均未出現不適症狀。

蘇奕彰指出，有人會擔心接種疫苗時服用「新冠一號」，是否會阻礙疫苗於體內形成抗體，但經研究發現，「新冠一號」不會影響體內抗體生成，為安全性高的中藥。

不過，蘇奕彰說，在台灣服用「清冠一號」須經中醫師看診給予處方，建議懷疑自己有染疫情形的民眾可到中醫診所看診，經中醫師評估後，若是一般健康的人為一天早晚各吃1包，而有慢性疾病等高風險族群可1天服用3包，1個療程約吃3至5天，以防新冠病毒在體內滋生。