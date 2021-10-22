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「繪本」爭議立委秀公文批王國材說謊 交通部澄清了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
立委陳椒華秀出公文批評交通部長王國材說謊。圖／取自陳椒華臉書
立委陳椒華秀出公文批評交通部長王國材說謊。圖／取自陳椒華臉書

交通部航港局日前請來被譽為「台灣宮崎駿」的繪本作者玉米辰（本名陳旻昱），創作「守護大海的人」繪本一書，並在9月舉辦新書發表會，未料傳出因新舊交通部長交接，原已印上時任部長林佳龍序的2000本書遭到銷毀，引發爭議。交通部長王國材昨天強調先前並不知情，不過立委陳椒華今天在臉書貼出公文直指王指示重新印製，批評王說謊。對此，交通部也澄清該公文並非交通部公文。

陳椒華今天發文指出，交通部內部公文證明王國材說謊。她說，昨在交通委員會，就《守護大海的人》繪本重新印製一事質詢王國材，當時王一再表示不知道繪本已印製完成，針對銷毀已印製完成且以「交通部名義」發行的繪本，再重新以「航港局名義」印製的決定，王於於備詢時也承認確實不妥。

陳椒華說，在取得交通部航港局內部簽呈資料後，發現該案自作家玉米辰在臉書發文後，王國材無論是在臉書留言或國會備詢，言論都充滿謊言。在她所取得的公文中發現，王指示航港局重新以局名義印製《守護大海的人》繪本，質疑王為了掩飾自己的決定，在國會殿堂撒謊。

此外，陳椒華說，公文也顯示主計室有提醒「繪本4月底才印製完成，不應浪費公帑」；也可知因為「部長指示改以『航港局』名義出版繪本」、「不可以『交通部』名義出版…已印製完成之2,000本繪本不可流出、捐贈及買賣…只能採取銷毀一途」。

陳椒華說，對於交通部以政治踐踏藝文，深夜發布新聞稿散布假訊息，王國材用謊言對一切文過飾非，種種行為完全無法接受，請交通部跟王國材向作家道歉，請對說謊負起責任。

對此，交通部說，有關陳椒華立法委員臉書貼文提及公文，是航港局內部簽呈，並於昨天提供給立委了解，非交通部內部公文。

交通部重申，有關各局處繪本之發行，王國材僅指示尊重作者與主辦局處之創意，回歸各主辦局處。

航港局長葉協隆也在陳椒華臉書貼文底下留言表示，昨晚提供給時代力量黨團的公文，是航港局內部簽呈，並不是交通部的公文，敬請委員明鑒。

交通部長 航港局 王國材

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