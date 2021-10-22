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ART TAIPEI登場！巫登益＆方文山跨界對談激盪全新火花

聯合新聞網 / 消費中心／綜合報導
彩墨藝術家巫登益（左）與創作人方文山相見歡，與方文山＆周杰倫聯名作品合照。圖／巫登益美術館提供
彩墨藝術家巫登益（左）與創作人方文山相見歡，與方文山＆周杰倫聯名作品合照。圖／巫登益美術館提供

藝術圈盛事ART TAIPEI本周末在台北世貿一館登場，展出多樣化的藝術作品。其中被認為是華語流行樂壇最有才氣作詞人的方文山，現場也與周杰倫展出聯名款的龐克貓史汀；另位擅長以彩墨藝術創作的大師巫登益，現場展出20餘公尺的巨幅長卷「江山帝景」，兩位藝術家在ART TAIPEI相見歡與對談，創造跨界藝術的新火花。

方文山與周杰倫合作，寫出「髮如雪」、「青花瓷」等經典歌曲，掀起一波「中國風」熱潮，方文山的歌詞作品婉約清麗、引經據典、意境細膩有如電影畫面，題材也多變，如武術、戰爭甚至中藥，都可成為歌詞素材。

彩墨藝術家巫登益（右）與創作人方文山。圖／巫登益美術館提供
彩墨藝術家巫登益（右）與創作人方文山。圖／巫登益美術館提供

巫登益擅長彩墨藝術創作，利用不同的顏料媒材與技法，突破了以往彩墨畫只能由水墨線條表現動態的作法，讓彩墨更有力量在畫面裡面自由環繞，撞擊出當代彩墨的傳統與西方美學創新。2021年巫登益彩墨藝術國際巡展，將在12月北京上海、東京等60餘個城市展出，而方文山也在11月開始在北京、上海展出。

此次方文山在ART TAIPEI展出與周杰倫聯名的龐克貓史汀，公仔顏色來自歌詞「天青色等煙雨」，其中天青色來自汝窯，方文山將汝窯記憶，結合80年代非常風靡的蒸氣龐克科技風格，將文化底蘊與機械文明的質感，在龐克貓史汀身上做出了完美結合。

巫登益展出巨幅長卷「江山帝景」，創作耗時3年，將西方抽象繪畫的觀念，及多層次色彩的疊加，營造出彩墨力道及油畫般的肌理，並大膽地超越傳統用色，讓紫色、綠色、藍色在作品中延伸、環繞，讓整部「江山帝景」顯得無比高貴。

兩人在ART TAIPEI相遇，也都是在傳統與創新上有所進益，被問到兩人是否有機會一起合作時，都異口同聲說「正在計畫討論中」。可期待兩位應該會有更多在藝術上的合作與創舉，將真正屬於當代東方美學藝術，以創新的方式呈現在藏家面前。

彩墨藝術家巫登益（右）與創作人方文山相見歡。圖／巫登益美術館提供
彩墨藝術家巫登益（右）與創作人方文山相見歡。圖／巫登益美術館提供

北京 上海 戰爭 中藥 藝術家

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