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清冠二號降5成重症死亡 陳時中：成本較低也方便

中央社 / 台北22日電
指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

國內研發清冠中藥，初步資料顯示「清冠一號」可降8成重症風險，「清冠二號」更可降5成死亡率。指揮中心指揮官陳時中說，若研究證實有效，治療成本相對低很多也更方便。

衛生福利部國家中醫藥研究所今天舉行84週年所慶暨台灣清冠中藥研發學術研討會記者會，會中發表清冠中藥臨床與基礎研究成果。

國家中醫藥研究所表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，結合臨床及基礎研究成功研發「清冠一號」，已授權8家GMP中藥廠，已全數取得外銷藥品許可證，並銷售全球數10個國家，協助國際抗疫。

中醫藥研究所表示，今年5月國內疫情爆發，「清冠一號」及時通過緊急授權專案製造，廠商也捐贈大量「清冠一號」產品， 協助推動中西醫合作治療COVID-19患者，同時啟動多中心真實世界療效觀察研究。

臨床資料初步分析結果顯示，對照單純採用西醫治療，採中西醫合治的患者，口服「清冠一號」可減少輕度至中度住院患者轉入加護病房或插管的比例達8成。

而經過調整藥方，提供重症、危重症使用的「清冠二號」，更可減少重度至極重度患者的死亡率超過5成。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天也在疫情記者會提及，國內約有100多人接受「清冠一號」中西醫合治，看起來對於預防重症效果不錯。

但陳時中提到，因國內COVID-19治療案例不像國外這麼多，而實驗對象選擇必須要有匹配性，比較才有相對成果，未來確切療效仍待更多相關研究衡平比對。

他表示，未來若有更多證據佐證清冠中藥療效，若可用於臨床治療，確實治療成本相對低很多，方便性也提高很多。

清冠一號 中藥 患者 陳時中

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