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芒花開了！東北角草嶺古道賞芒、聽相聲、拿獎金

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
草嶺古道上芒花翻飛，隨風搖曳生姿。圖／東北角管理處提供
草嶺古道上芒花翻飛，隨風搖曳生姿。圖／東北角管理處提供

草嶺古道芒花開了！東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處整建開鑿草嶺古道36年，並從2002年舉辦至今、邁入20年的「芒花季」，已成為東北角海岸秋日最夯旅遊活動，今年將於11/6~28再度嶄露鋒芒，活動包括「復刻虎字碑」、「大里天公廟平安粥」、「曲藝演出」、「鋒芒四攝」等，賞花客得把握時間。

「草嶺古道」位於新北市貢寮區遠望坑及宜蘭縣頭城鎮大里間山區，長8.5公里，是臺灣目前僅存清朝所遺兩條古道之一，全程步行約3小時，途中有跌死馬橋、古榕樹、仙跡岩及已列為國家三級古蹟之「虎」字碑和「雄鎮蠻煙」摩碣，見證北台灣開拓史的古蹟遺址。

海拔僅落差350公尺的古道，兩旁生長許多台灣芒與白背芒，「禾草」正是這個季節展姿的主角，小徑沿途遍野的野薑花相互呼應，登臨草嶺頂遠眺東太平洋及龜山島，雄偉壯麗、美不勝收。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長馬惠達表示，東北角芒花季是以「歷史藝文、環教生態、健行養生」為主要訴求，結合東北角古道、步道、鐵馬道等玩法，除了遊古道賞芒花，還可將鼻頭龍洞「國家地質公園」納入，前往步道健行，感受嶙峋灣岬變化萬千氣勢。此外，也可到福隆、壯圍濱海自行車道騎遊，享受美景與追風趣味後，再到福容大飯店福隆及礁溪泡湯。

「草嶺古道芒花季─嶄露鋒芒」將於11/6登場，管理處慶祝活動20年，將推出「風芒四攝」比賽，透過攝影鏡頭，來捕捉草嶺古道芒花季美麗的瞬間，第一名獎獎金3萬元；11/6開幕當天，則邀請臺北曲藝團，以逗趣相聲讓大家回味過去的繁華歲月；另外，期間每逢周六、日於「大里遊客中心」可現場登記報名拓印虎字碑。

疫情趨緩，管理處也號召大東北角觀光業者，搭配五倍劵、國旅劵，規劃系列「芒到不行」優惠。相關資訊與優惠可至管理處官網或東北角之友粉絲頁查詢。

草嶺古道啞口。圖／東北角管理處提供
草嶺古道啞口。圖／東北角管理處提供
芒花季節秋高氣爽，最適合踏青健行。圖／東北角管理處提供
芒花季節秋高氣爽，最適合踏青健行。圖／東北角管理處提供

草嶺 宜蘭

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