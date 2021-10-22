快訊

美國若出兵守台灣 超級航母實力將成關鍵？

基隆陪病婦確診足跡曝光 曾赴這間甕仔雞店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年年潛血檢查無異狀 36歲男血便一查竟是3期腸癌

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師蔣鋒帆（左）說明，蔣姓退休飛官（右）罹患大腸癌第4期，經配合手術切除腫瘤，加上術後快速恢復療程(ERAS)，恢復狀況良好。圖／台中榮總提供
醫師蔣鋒帆（左）說明，蔣姓退休飛官（右）罹患大腸癌第4期，經配合手術切除腫瘤，加上術後快速恢復療程(ERAS)，恢復狀況良好。圖／台中榮總提供

36歲蔡姓男子有大腸癌家族史，相當警覺，每年都做大便潛血檢查，今年5月出現血便就醫，確診為大腸癌第3期，他積極治療，接受手術切除腫瘤，恢復良好；另一名61歲蔣姓退役飛官也因家族病史每年做糞便潛血檢查，食欲降低數月就醫確診為第4期大腸癌且轉移到肝臟，手術加上術後快速恢復療程(ERAS)，術後4天出院，如今接受化療，可與妻子出遊。醫師提醒，有大腸癌家族史，建議除了做糞便潛血檢查，建議加做大腸鏡篩檢。

台中榮總大腸直腸外科主任蔣鋒帆說，大腸癌症狀不典型，包括血便、排便習慣改變、大便變細、腹瀉、不明原因貧血，但8成是無症狀，目前國健署提供50到74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查，建議有家族史、愛吃紅肉、刺激性食物等高風險因子，應提前至少5到10年做大腸鏡檢查。

蔣鋒帆以蔣姓病患為例，因蔣姓病患升結腸腫瘤，且癌轉移侵襲70%的肝臟，評估有腸阻塞及出血風險，選擇開刀，接受機器手臂手術加上ERAS療程，術前營養評估及補充、不禁食、減少麻醉，大幅減少感染、肺炎等風險，術後幾乎不痛，快速恢復，術後4天出院。

中榮大腸直腸科醫師林俊余說，ERAS療程包括術前營養評及補充，術中麻醉止痛及術後清除管路，讓患者保持好體力開刀，術後恢復更好。

醫師蔣鋒帆（左三）說明，蔣姓退休飛官（中）罹患大腸癌第4期，經配合手術切除腫瘤，加上術後快速恢復療程(ERAS)，恢復狀況良好。圖／台中榮總提供
醫師蔣鋒帆（左三）說明，蔣姓退休飛官（中）罹患大腸癌第4期，經配合手術切除腫瘤，加上術後快速恢復療程(ERAS)，恢復狀況良好。圖／台中榮總提供

大腸癌 手術 腫瘤

延伸閱讀

韓國歐巴切膽囊 醫師疑夾錯位置 截斷總肝管遭起訴

11歲遇汶川地震動了300次手術 24歲殘模戴義肢登上海時裝周

尼泊爾外籍生車禍骨盆髖臼骨折 醫生10小時手術助復位

大腸癌發生數居高不下 苗栗醫院辦大腸癌健康講座

相關新聞

一張死亡證明拖了3年 你的堅持是孝心還是私心？國健署長：沒有「它」病人受盡折磨

台灣自2021年5月爆發新冠（COVID-19）疫情，截至9月21日，已累計840例死亡個案；令人不安的是，這些死亡個案中高達9成有慢性病史，其中極少數的30、40歲年輕死亡個案，也有近7成罹患慢性病。

雨區擴大！東北季風襲 5縣市豪雨、大雨特報

雨區擴大。中央氣象局針對五縣市發布豪雨、大雨特報。受到東北季風及華南雲雨區影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，桃園、台...

快空出時間！好市多「黑色購物節」日期出爐 用五倍券也能買

美式賣場好市多（Costco）每年都會舉辦「黑色購物節」，各種折扣優惠往往吸引大批消費者搶購。而今年的活動日期預定選在11月22日開跑，並連續7天於全台門市登場，雖然下殺品項尚未公布，許多民眾已經摩拳擦掌，看準撿便宜時機。

低音提琴無法進北捷 耿葳：全世界沒有一個國家會拒載

北捷規定旅客乘車時，隨身物品任一件最長邊不得超過165公分，且長、寬、高之和不得超過220公分，輪椅、代步車、嬰兒車、自...

出身香港卻掛念恆春放棄移民機會 恆基院長黃健榮獲傑出僑生獎

屏東恆春基督教醫院源於1956年一批芬蘭醫療宣教士來台設立，他們診治病痛、探望貧病孤苦，也到山區義診；院長黃健榮說，時至...

日進口「漢生萃暢胃顆粒」出包 緊急回收7.4萬盒

腸胃藥出包，食藥署今公布回收日本進口的腸胃藥「漢生萃暢胃顆粒」，共計「AIZA、AIZB、LMZA、LMZB」四個批號，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。