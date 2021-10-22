年年潛血檢查無異狀 36歲男血便一查竟是3期腸癌

36歲蔡姓男子有大腸癌家族史，相當警覺，每年都做大便潛血檢查，今年5月出現血便就醫，確診為大腸癌第3期，他積極治療，接受手術切除腫瘤，恢復良好；另一名61歲蔣姓退役飛官也因家族病史每年做糞便潛血檢查，食欲降低數月就醫確診為第4期大腸癌且轉移到肝臟，手術加上術後快速恢復療程(ERAS)，術後4天出院，如今接受化療，可與妻子出遊。醫師提醒，有大腸癌家族史，建議除了做糞便潛血檢查，建議加做大腸鏡篩檢。

台中榮總大腸直腸外科主任蔣鋒帆說，大腸癌症狀不典型，包括血便、排便習慣改變、大便變細、腹瀉、不明原因貧血，但8成是無症狀，目前國健署提供50到74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查，建議有家族史、愛吃紅肉、刺激性食物等高風險因子，應提前至少5到10年做大腸鏡檢查。

蔣鋒帆以蔣姓病患為例，因蔣姓病患升結腸腫瘤，且癌轉移侵襲70%的肝臟，評估有腸阻塞及出血風險，選擇開刀，接受機器手臂手術加上ERAS療程，術前營養評估及補充、不禁食、減少麻醉，大幅減少感染、肺炎等風險，術後幾乎不痛，快速恢復，術後4天出院。