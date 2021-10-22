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快空出時間！好市多「黑色購物節」日期出爐 用五倍券也能買

聯合新聞網 / 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）每年都會舉辦「黑色購物節」，祭出優惠吸引消費者搶購。 圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多（Costco）每年都會舉辦「黑色購物節」，祭出優惠吸引消費者搶購。 圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多Costco）每年都會舉辦「黑色購物節」，各種折扣優惠往往吸引大批消費者搶購。而今年的活動日期預定選在11月22日開跑，並連續7天於全台門市登場，雖然下殺品項尚未公布，許多民眾已經摩拳擦掌，看準撿便宜時機。

好市多2021年的黑色購物節將在11月22日至11月28日展開，全台門市同步實施，確切的折扣細節、優惠品項，將按照往例於活動前一天公開，讓消費者能提前規劃購買清單，不過因商品數量有限，下殺品項將按照過去維持「每卡限購一件」。

至於是否會如同過往提早營業，業者表示尚在討論當中，不過能確定的是，今年活動將同步開放收取紙本或數位綁定的振興五倍券；防疫規範部分，也將比照賣場現有規定，維持人流控管，並會視疫情發展做出調整。

黑色購物節是好市多的年度盛事，去年有上百樣商品打折，最低下殺49折優惠，其中以家電電器類和金條最受歡迎，例如去年內湖門市販售57萬的金條，在短短一小時就完售，另外還有部分門市曾推出特殊品項，例如台中門市曾販售要價逾百萬元的遊艇，同樣引起搶購熱潮。

去年好市多黑色購物節時，中和店的排隊人潮。記者陳易辰／攝影
去年好市多黑色購物節時，中和店的排隊人潮。記者陳易辰／攝影

黑色購物節 好市多 Costco

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