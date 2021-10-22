快訊

秋冬Delta突變「AY.4.2」肆虐歐洲 陳時中：大意不得

富邦金董事長蔡明興證實為Delta個案！ 病況穩定治療中

銀髮族靠口腔運動增強咀嚼吞嚥功能 吃得好又能防失智

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
牙醫師公會全國聯合會推出「益口銅身操」運動，協助長者提升咀嚼吞嚥能力。圖／牙醫師林建宏提供
牙醫師公會全國聯合會推出「益口銅身操」運動，協助長者提升咀嚼吞嚥能力。圖／牙醫師林建宏提供

長者常因「咬不動，吞不下，口乾口水少」食慾不佳，久而久之造成營養不良，影響健康。牙醫師公會全國聯合會推出「益口銅身操」運動，長者跟著做，讓臉部肌肉群定期運動及按摩唾液腺，不僅可訓練咀嚼吞嚥能力，還可促進唾液腺分泌，預防口腔衰弱和降低失智發生機率。

基隆市牙醫師公會口腔衛生推廣委員會主委林建宏說，老年失智與口腔咀嚼能力下降有關，原因除了常見的蛀牙、牙周病和缺牙，咀嚼吞嚥功能障礙是常被忽略的因素。

林建宏表示，長者若因吞嚥功能下降造成吞嚥障礙，吃東西就容易發生誤嚥、誤吞、嗆咳，嚴重的話甚至會吸入氣管，造成吸入性肺炎。提高咀嚼吞嚥功能，首先要治療牙齒疾病及咬合功能重建，包括齲齒填補、牙周疾病治療、缺牙區假牙製作，接著再藉由口腔運動增強相關肌肉功能和協調能力。

牙醫師公會全國聯合會結合牙醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、社工師和體適能教練跨領域合作，去年推出新版健口操「益口銅身操」運動，設計開門見喜、屏氣凝神、仰天長嘯、面面俱到、一鼓作氣、頷首稱是、意猶未竟、聲聲不息不同動作，讓民眾學習訓練咀嚼吞嚥能力，促進唾液腺分泌。

林建宏說，身體要健康就要運動，口腔也是。長者除了良好刷牙習慣、定期口腔檢查，也可上YouTube網站搜尋益口銅身操，學會後每天做2到3次，有助不只吃得好，活得健康，還能預防失智，達到活躍老化目標。

牙醫師公會在疫情爆發前，帶領長者一起做益口銅身操。圖／牙醫師林建宏提供
牙醫師公會在疫情爆發前，帶領長者一起做益口銅身操。圖／牙醫師林建宏提供
牙醫師公會全國聯合會推出「益口銅身操」運動，協助長者提升咀嚼吞嚥能力。圖／牙醫師林建宏提供
牙醫師公會全國聯合會推出「益口銅身操」運動，協助長者提升咀嚼吞嚥能力。圖／牙醫師林建宏提供
牙醫師公會全國聯合會推出「益口銅身操」運動，協助長者提升咀嚼吞嚥能力。圖／牙醫師林建宏提供
牙醫師公會全國聯合會推出「益口銅身操」運動，協助長者提升咀嚼吞嚥能力。圖／牙醫師林建宏提供

牙醫 醫師 治療師

延伸閱讀

刷牙、塗氟、蛀牙…寶貝牙齒照顧的小妙招

基隆5連霸議員剛熬過口腔癌考驗 又面臨檢方指控涉貪

舌頭深入女同事的口腔「法式深吻」 賠66萬判緩刑　

你有「口腔衰弱」嗎？ 日本專家：8個問題立即自我檢視

相關新聞

一張死亡證明拖了3年 你的堅持是孝心還是私心？國健署長：沒有「它」病人受盡折磨

台灣自2021年5月爆發新冠（COVID-19）疫情，截至9月21日，已累計840例死亡個案；令人不安的是，這些死亡個案中高達9成有慢性病史，其中極少數的30、40歲年輕死亡個案，也有近7成罹患慢性病。

低音提琴無法進北捷 耿葳：全世界沒有一個國家會拒載

北捷規定旅客乘車時，隨身物品任一件最長邊不得超過165公分，且長、寬、高之和不得超過220公分，輪椅、代步車、嬰兒車、自...

出身香港卻掛念恆春放棄移民機會 恆基院長黃健榮獲傑出僑生獎

屏東恆春基督教醫院源於1956年一批芬蘭醫療宣教士來台設立，他們診治病痛、探望貧病孤苦，也到山區義診；院長黃健榮說，時至...

日進口「漢生萃暢胃顆粒」出包 緊急回收7.4萬盒

腸胃藥出包，食藥署今公布回收日本進口的腸胃藥「漢生萃暢胃顆粒」，共計「AIZA、AIZB、LMZA、LMZB」四個批號，...

基捷路線又變 民眾：花這麼多錢得去八堵轉乘效益在哪

交通部長王國材昨天表示，基隆捷運八堵到南港段將與台鐵脫鉤，走七堵、百福社區、轉進汐止區公所與捷運民生汐止線汐東段整合；基...

基隆捷運路線一變再變下周定案 王國材：北北基討論結果

基隆捷運喊了30年，確切路線終於將在下周拍板。對於外界質疑，基隆捷運路線一變再變，沒有中心思想，交通部長王國材今於立法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。