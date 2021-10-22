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香港三讀雙禁電子煙、加熱菸 拒菸聯盟拜會黨團籲跟進

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
126個民間團體組成的「台灣拒菸聯盟」，今赴立法院拜會國民黨團，盼黨團協助提案連署，加速修法將電子煙、加熱菸「雙禁」。記者許政榆／攝影
126個民間團體組成的「台灣拒菸聯盟」，今赴立法院拜會國民黨團，盼黨團協助提案連署，加速修法將電子煙、加熱菸「雙禁」。記者許政榆／攝影

香港立法會昨三讀通過，全面禁止販售、宣傳電子煙、加熱菸等另類吸煙產品。由126個民間團體組成的「台灣拒菸聯盟」，今也特地赴立法院拜會國民黨團，盼黨團協助提案連署，加速修法將電子煙、加熱菸「雙禁」，以維護下一代孩子的安全。

國民黨團今由總召費鴻泰及立委洪孟楷、林奕華接見，台灣拒菸聯盟出席代表，包括兒科醫學會副理事長黃立民、醫師公會全國聯合會醫療政策委員會委員詹前俊、戒菸衛教學會常務理事郭斐然等醫師專家出席。

世界衛生組織（WHO）最新發布的全球菸草報告，強調「菸草公司的目標很簡單，就是要讓下一世代繼續對尼古丁成癮」。根據調查，2018年至2019年期間，全台青少年紙菸吸菸率10年來首度攀升，且已有7.3萬名青少年使用電子煙、加熱菸，電子煙的使用率更年增五成。台灣拒菸聯盟呼籲，維護年輕世代健康，禁止新型菸品修法不能再等。

黃立民指出，香港昨日「雙禁」電子煙、加熱菸，對許多國家來說是前例可循，台灣立法進度較慢，要「雙禁」不容易，中間牽涉現行狀況及經濟問題，且18歲前抽煙不健康，尤其電子煙成分雜，成癮危害不見得少於傳統菸，以小兒科醫學會立場，有責任出來支持民團訴求。

郭斐然表示，國內現行法規中，電子菸屬於「類菸品」、加熱煙則歸類菸品，等於法緣上得分開管理，拒菸團體主張電子菸及加熱煙應於法源上統一名稱，未來新型菸品也應歸在內。

根據調查，抽煙者有九成在21歲前就已經抽菸，倒過來說，只要超過21歲沒抽菸，未來也不會抽菸。郭斐然說，菸商為了生存，盡可能在青少年好奇、冒險、嘗試菸品的年紀，努力研發新型菸品吸引青少年，菸商說不賣給青少年「那都是騙人的」。

郭斐然表示，美國現在有20%的青少年在抽電子菸，等於每五個人就有一人會抽煙，國內新型菸品若沒有立法禁止，未來恐成為「尼古丁世代」，青少年永遠無法脫離菸害魔咒，疾呼應加速立法禁止電子煙及加熱菸。

126個民間團體組成的「台灣拒菸聯盟」，今赴立法院拜會國民黨團，盼黨團協助提案連署，加速修法將電子煙、加熱菸「雙禁」。記者許政榆／攝影
126個民間團體組成的「台灣拒菸聯盟」，今赴立法院拜會國民黨團，盼黨團協助提案連署，加速修法將電子煙、加熱菸「雙禁」。記者許政榆／攝影

電子菸 抽菸

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