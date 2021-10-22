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設計師蕭青陽操刀主視覺 萬花筒轉動北市12花系列活動
明年度的台北花系列活動即將起跑，台北市政府特別邀請5度提名葛萊美唱片設計、榮獲金曲獎最佳裝幀設計獎設計師蕭青陽親自操刀「2022花IN台北」主視覺，透過萬花筒設計，呈現每個花季不同面貌，從今年11月到明年6月，一系列的花展活動都可以看見蕭青陽的創作。
今年11月起到明年6月，北市將推出各式花卉活動，包括關渡秘境花海、士林官邸菊展和鬱金展、樂活夜櫻季、陽明山花季、台北玫瑰展、竹子湖海芋及繡球花季等接續登場。
北市公園處表示，設計初稿過程，曾邀文史工作者高傳棋與蕭青陽一起探討花季歷史，以文化的角度探討台北與花的故事，讓文化與花之間產生關聯，跟隨歷史的痕跡，想像日治時期在陽明山種植的大片花海；國民政府遷台後，士林官邸舉辦祝壽菊展，在在顯示台北與花的深刻情緣。
蕭青陽說，台北盆地像開滿花的花盆，俯視台北如窺探花世界中的「萬花筒」，轉動後經過三稜鏡的折射，像極了四季變化的台北，而大自然中的黃金比例無所不在，透過不同比例的圖形交錯，排列疊合出豐富的層次感，最後選擇用黃金比例的幾何圖形呈現出花的型態。
公園處長黃淑如說，為拓展年輕賞花者，特邀蕭青陽設計花系列主視覺，希望能讓更多民眾喜歡花季的獨特設計，進而一探究竟，讓台北美麗的花兒受到更多人的關注。
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