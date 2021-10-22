出身香港卻掛念恆春放棄移民機會 恆基院長黃健榮獲傑出僑生獎

屏東恆春基督教醫院源於1956年一批芬蘭醫療宣教士來台設立，他們診治病痛、探望貧病孤苦，也到山區義診；院長黃健榮說，時至今日，不計較名利的台灣醫師繼承愛與付出的DNA，有4人獲醫療奉獻獎，其中，有香港華僑身分的66歲院長黃健榮，40歲時放棄移民投入偏鄉醫療，一待就是26年，不僅提升醫療服務品質，還延伸到社區衛教、獨老送餐、偏鄉學童課輔，榮獲首屆全球傑出僑生校友獎，且是公共事務類獎唯一得主，今天在崑山科大接受表揚。

黃健榮成長香港貧苦家庭，高中時因好友病世立下從醫的心願，畢業後隻身到台北醫學大學就讀醫學系，在台北展開醫療訓練與從醫生涯；40歲那年舉家移民加拿大之際，心中浮起恆春半島的醫療需要，那就還是醫學生時曾到過恆基，看見醫界前輩奉獻專業、心力和時間提供醫療與社會服務，照顧偏鄉居民，心中許下有朝一日要再回到這裡服務的願望，在1996年以「施比受更為有福」的信念兌現心願。

黃健榮將在台北扎實訓練的醫療專業與經驗帶到恆春半島，當時醫療環境極度缺乏，曾一個人身兼多科，急診、小兒科、耳鼻喉科、一般外科，並操作超音波、胃鏡等，更曾經接生3名新生兒，連續夜間值班10多天是家常便飯，甚至因值班十幾天心律不整差點病倒，他仍堅持親力親為，從診間、值班室、病房到急診，甚至定期部落醫療巡迴，都可以看到他的身影， 還曾利用休假期間前往緬甸、委內瑞拉、南美巴拿馬參與義診。

2009年黃健榮獲「第19屆醫療奉獻獎」與「台灣醫療典範獎」，去年10月二度擔任恆基醫院的院長，儘管面對財務與醫療人力缺乏的壓力，且身兼院長與醫師的他，在繁忙的公務與醫療照顧中，仍帶領恆基同仁全力守護台灣尾居民的健康及福祉，在社會服務上也不斷擴增服務項目、提升品質，延續與實踐起初芬蘭宣教士創院的精神「以耶穌基督愛人如己的精神，給予台灣尾居民全人身心靈的醫治」的使命。

黃健榮感謝僑委會的肯定和母校台北醫學大學的推薦，他說，會繼續與恆基同仁合力照顧台灣尾，期盼恆基未來能夠發展長照，關心慢性病的患者，持續照顧在角落孤苦的人，也將帶領團隊朝「形象、向心、品質、創新」目標邁進，未來，仍需靠不計較名利的醫師、護理師與志工接棒，讓恆基持續守護偏鄉居民的身心靈健康。