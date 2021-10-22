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低音提琴無法進北捷 耿葳：全世界沒有一個國家會拒載

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
低音提琴(Double bass)樂手近日向市議員耿葳陳情，搭乘北捷，遭到拒載。記者楊正海／攝影
低音提琴(Double bass)樂手近日向市議員耿葳陳情，搭乘北捷，遭到拒載。記者楊正海／攝影

北捷規定旅客乘車時，隨身物品任一件最長邊不得超過165公分，且長、寬、高之和不得超過220公分，輪椅、代步車、嬰兒車、自行車、衝浪板等，不在此限，但台北市議員耿葳指出，低音提琴(Double bass)樂手近日向她陳情，搭乘北捷，遭到拒載，但全世界沒有一個國家的地鐵會拒絕讓樂手與他們的低音提琴搭乘。

耿葳說，台北捷運台北市大眾捷運系統旅客運送自治條例第28條對旅客隨身物品的規定，任一件最長邊不得超過165公分，且長、寬、高之和不得超過220公分。但輪椅、代步車、嬰兒車、自行車、衝浪板及其他經北捷公告物品，不在此限。北捷依此規定，拒絕讓樂手與他們的低音提琴搭乘。

耿葳表示，就算是台灣高鐵跟台鐵，也不會這樣限制，訴求交通便捷的台北捷運系統裡，更不應該讓樂手及他的低音大提琴成為捷運系統中的孤兒。尤其台北市每年花500多萬舉辦台北爵士音樂節，至今已經舉辦了15年，陳情人也都是每年固定參加的樂手，但參加台北市舉辦的爵士盛會卻不能搭乘捷運前往，是一件很諷刺的事。

耿葳上午舉行記者會，請到樂手們談心聲，謝先生說，他在比利時讀書，因演出經驗，有跨國、城市之間旅行，過去幾年從來沒遇過被地鐵、捷運、甚至地面電車拒載，當地站務人員，很多人願意協助他去搭電梯，甚至路上民眾也會協助，他建議，北捷應該可以保持彈性，對台北市在國際的形象會有幫助。

對此，北捷站務處副處長林榮輝指出，依台北捷運系統旅客須知規定，因低音大提琴最長邊已超過165公分，目前未開放進入。為維護旅客及系統安全，旅客隨身攜帶行李及物品相關規定，是因高運量列車車門高度約186公分，並保留上下10公分安全裕度而訂定。

他說，像自行車，僅開放假日全日及平日離峰時間於指定車站進入，且不得搭乘電扶梯，亦須搭乘第一節及最後一節車廂，為有條件開放。但北捷會在兼顧旅客及系統安全的前提下，研議議員建議，並持續蒐集各界意見，及國內外軌道業規定進行審慎評估。

低音提琴(Double bass)樂手近日向市議員耿葳陳情，搭乘北捷，遭到拒載。記者楊正海／攝影
低音提琴(Double bass)樂手近日向市議員耿葳陳情，搭乘北捷，遭到拒載。記者楊正海／攝影

北捷 捷運

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