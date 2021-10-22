全台首座老人醫院座落在成大！ 預計2025年完工

成大醫院將打造全台首座老人醫院，針對高齡長者進行醫療整合照護，強調不分科，今天中午由蔡英文總統主持動土，預計2025年完工，為提供約450床的地區教學醫院，同時也將設置高齡醫藥智慧照護發展教育中心，發展高齡醫藥和智慧照護領域，培育專業人才。

蔡英文指出，2025年台灣將邁入超高齡社會，長照2.0是政府迫切政策目標，她經常走訪各縣市視察執行進度，在此感謝醫界朋友協助，讓政府與民間整合資源，從醫療端到居家點打造完整長照體系，成大老人醫院為國內首家老人專屬醫院，代表提升高齡照護從台南出發，也是南台灣長輩照顧的重要里程碑，期許未來結合智慧化、科技創新，連結社區、醫院、長照機構、居家，讓不同年齡層的長輩受到更多照顧。

成大老人醫院座落在成大敬業校區，位於台南市區東豐路與林森路交叉口，為地上12層、地下5層建築，約有450床，針對高齡長者提供包括一般門診、整合門診、急性一般病房、負壓病房、急性後期病房、精神科病房、安寧病房、日照中心、復健中心、透析室、內視鏡室、手術室及加護病房等。

老人醫院院長楊宜青說，許多年長者有多重疾病，到專科門診不僅容易有重複用藥問題，或是吃完某科藥品突然急性腎功能衰竭、或尿道感染引發重大併發症等，專科醫師負責自己專長部分，較難針對長者整體性醫療診治及照護，老人醫院則以達到整合為目標。