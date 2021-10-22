新北銀髮人才服務據點10月底成立 再創中高齡職場幸福

中高齡及高齡就業者工作權，面對法律上不再因年齡受到歧視後，新北市政府10月底再送上「幸福」大禮，將成立「新北市銀髮人才服務據點」，結合超高效能的「續航中心」服務鍊，未來不論是續航職場或重新進入職場，都可在政府協助下更具信心。

自去年12月4日正式執行「中高齡者及高齡者就業促進法」後，對中高齡及高齡就業者工作權力更具保障。

以新北市而言，現有全市人口403萬954人，佔全國人口的六分之一；勞動力人口為208萬3000人，勞動參與率59.2%；另年滿55歲以上未滿65歲人口有62萬6317人、65歲以上人口有61萬8261人，年滿55歲以上勞動參與率達25.81%。

新北市政府勞工局為提升中高齡及高齡勞動力的參與率，不僅已推動「婦女及中齡者職場續航中心」，10月底即將成立的「新北市銀髮人才服務據點」備受注目。

對於這項「福祉」，中迪國際葉雅蓮認為，中高齡就業者在工作心態與責任感上都相當完備與成熟，相對可節省很多溝通成本，對企業形象或業務上都具正向影響。

中高齡就業者黃美燕也說，中高齡轉職心態的調適與重建很重要。婦女及中高齡者職場續航中心業務輔導員李宥榛指出，中高齡及高齡就業者參與勞動對社會勞動力人口的增加、社會經驗傳承與安定都有很大的助益。

至於「該如何繼續努力扭轉錯誤的刻板印象」？這也是新北市府所推行續航中心中首創推出「顧家好企業」政策的主要用意，除替婦女創造友善工作環境外，也對中高齡及高齡就業者給予「無年齡歧視」的職場環境。