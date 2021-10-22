新北銀髮人才服務據點10月底成立 再創中高齡職場幸福
中高齡及高齡就業者工作權，面對法律上不再因年齡受到歧視後，新北市政府10月底再送上「幸福」大禮，將成立「新北市銀髮人才服務據點」，結合超高效能的「續航中心」服務鍊，未來不論是續航職場或重新進入職場，都可在政府協助下更具信心。
自去年12月4日正式執行「中高齡者及高齡者就業促進法」後，對中高齡及高齡就業者工作權力更具保障。
以新北市而言，現有全市人口403萬954人，佔全國人口的六分之一；勞動力人口為208萬3000人，勞動參與率59.2%；另年滿55歲以上未滿65歲人口有62萬6317人、65歲以上人口有61萬8261人，年滿55歲以上勞動參與率達25.81%。
新北市政府勞工局為提升中高齡及高齡勞動力的參與率，不僅已推動「婦女及中齡者職場續航中心」，10月底即將成立的「新北市銀髮人才服務據點」備受注目。
對於這項「福祉」，中迪國際葉雅蓮認為，中高齡就業者在工作心態與責任感上都相當完備與成熟，相對可節省很多溝通成本，對企業形象或業務上都具正向影響。
中高齡就業者黃美燕也說，中高齡轉職心態的調適與重建很重要。婦女及中高齡者職場續航中心業務輔導員李宥榛指出，中高齡及高齡就業者參與勞動對社會勞動力人口的增加、社會經驗傳承與安定都有很大的助益。
至於「該如何繼續努力扭轉錯誤的刻板印象」？這也是新北市府所推行續航中心中首創推出「顧家好企業」政策的主要用意，除替婦女創造友善工作環境外，也對中高齡及高齡就業者給予「無年齡歧視」的職場環境。
未來再結合銀髮據點的推出，將可協助中高齡及高齡就業者在續航職場與轉職者之間的協助和建構友善社會氛圍，透過大家一起努力，打破對年長勞動力的迷思與籓籬。
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