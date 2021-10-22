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混打憂副作用「被車輾過」醫：沒這麼恐怖 發燒機率多5%

冬天沒狐臭？醫師:穿衣不透風加重味道 診療法比一比

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
新國際醫院整形外科醫師李彥錞表示診療狐臭有幾種方式，建議先詢問醫師。圖／聯新國際醫院提供
新國際醫院整形外科醫師李彥錞表示診療狐臭有幾種方式，建議先詢問醫師。圖／聯新國際醫院提供

北部天氣轉涼清晨氣溫常低於20度，聯新國際醫院整形外科醫師李彥錞指出，別以為冷颼颼就不必再擔心體味問題，皮膚在冬天仍會排出水氣汗液，再加上衣服材質厚重，穿得密不透風反而助長體味，狐臭加重。

李彥錞表示，一般人對抗狐臭，大多是塗擦止汗劑或體香劑，方法最簡易，但治標不治本，氣味混雜欲蓋彌彰，還可能引發皮膚敏感刺激，甚至有致癌的風險。肉毒桿菌注射治療則是藉由肉毒桿菌抑制神經傳導，達到止汗目的，傷口僅針孔大小，但是效果不持久，約每隔半年就要再重新施打。

李彥錞說，人體汗腺分為大汗腺與小汗腺，大汗腺又稱頂漿腺，以腋下分布最多，狐臭是大汗腺分泌物被細菌分解而產生，解決狐臭問題，應從頂漿腺著手。新的微波熱能除汗技術即是針對腋下頂漿腺部位，經由儀器探頭，將5.8GHz的微波能量穿透皮膚表面，傳導至皮下的汗腺區域，以攝氏60度左右的高溫，直接將頂漿腺細胞破壞分解，屬非侵入性治療。

治療時搭配冷卻系統，維持皮表溫度在15度，保護皮膚組織不被燙傷。頂漿腺被破壞後不再新生，效果可持續長久。

至於傳統的刮除手術是開刀破壊頂漿腺，傷口較大，術後疤痕較長也較明顯。微創旋轉刀手術的傷口較小，仍應注意傷口照護。李彥錞表示，手術治療的恢復期長，且除了會留下疤痕，術後一星期內不可做任何抬手動作，以免拉扯腋下的固定綁線及加壓棉墊。

曾有病人不小心拉開綁線不自知，回診時腋下皮膚壞死併發蜂窩性組織炎感染，後來花了1個月時間治療傷口感染。

李醫師指出，微波熱能除汗術的風險與副作用相對較低，僅術後可能感覺腋下腫脹，大約1星期左右就自行恢復。微波熱能除汗術不只幫助改善腋下多汗與狐臭異味，同時還有除腋毛的效果，對於有美觀考量的女性，是一舉數得的選擇，且幾乎沒有副作用，提醒還是要由專業整形外科醫師診斷治療。

狐臭原因很多，主要是遺傳和體質，但是個人衛生習慣與清潔、皮膚是否感染疾病，也會影響異味產生，在治療時應做完整評估，才能有效改善體味問題。醫師建議，保持良好生活作息，不熬夜，注重清潔衛生，穿著寬鬆衣物並且勤加更換清洗，少吃大蒜、辣椒、咖哩等辛辣刺激食物與酒類飲料，也有助於減少身體異味產生。

醫師 手術 整形

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