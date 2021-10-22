《斯卡羅》劇迷快看！屏東縣政府臉書辦活動送簽名海報

號稱台灣史上最大規格的史詩級鉅作《斯卡羅》，自今年開播以來話題熱潮不斷，劇中許多場景皆在恆春半島地區拍攝，屏東縣政府為搭配後續活動，推出臉書打卡按讚活動，民眾只要在10月22、23、24及30日於指定地點出示「屏東縣政府傳播暨國際事務處」及「i屏東~愛屏東」臉書粉絲團按讚及分享指定貼文，即可獲得復刻版簽名海報。

由屏東縣府傳播暨國際事務處所舉辦的屏東電影節，將在10月22、23、24、30日分別於屏東國賓影城、屏東市演武場旁廣場、恆春西門廣場、東港濱灣之心進行首映及下鄉放映，民眾只要出示在「屏東縣政府傳播暨國際事務處」及「i屏東~愛屏東」臉書粉絲團按讚及分享指定貼文，前往放映現場即可獲得復刻版簽名海報1張。

另外，目前「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲團中正在辦理「上山下海，再續斯卡羅」活動，只要分享貼文就有機會抽得復刻版簽名海報1張；縣府也與劇中飾演李仙得的藝人法比歐合作拍攝恆春半島旅遊及美食景點影片，屆時配合推廣活動也將有機會獲得海報。

復刻簽名海報中有查馬克・法拉屋樂、雷斌・金碌兒、溫貞菱、法比歐、黃健瑋、雷洪、夏靖庭、周厚安、黃遠、程苡雅、張瑋帆、余竺儒等演員簽名。縣府表示，每場復刻簽名海報數量有限，提醒喜愛《斯卡羅》的鄉親們，隨時密切關注「屏東縣政府傳播暨國際事務處」粉絲專頁，將推出相關活動的最新訊息!‬‬