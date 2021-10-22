南投縣推綠色旅遊住宿 環保旅店省錢又友善環境

新冠肺炎疫情逐步趨緩，國內旅遊回溫，南投縣政府也鼓勵旅宿業者以環境友善方式經營，今年輔導日月潭教師會館、孟宗山莊及隱竹別院等3家旅宿業者加入環保旅店，鼓勵民眾以綠色旅遊概念選擇環保旅店，降低環境汙染、節省能源消耗，更保護南投好山好水。

隱竹別院位在竹山鎮青竹文化園區內，以環保綠建材「竹」為主要建材，包括竹家具、竹床、竹地板，搭配竹炭、檜木等交織使用的床組，並導入竹炭環保訴求，除了成為建築特色外，幾乎全取材自竹山當地生產的竹材，大幅降低碳足跡。

位在溪頭的孟宗山莊，除空中屋頂看透溪頭全景，客房也以孟宗竹材裝潢，備長炭淨化空氣，竹炭用品等；日月潭教師會館位在涵碧半島，可俯瞰日月潭美景，業者也提供續住不整房和續住天數無提供拋棄式備品遊客，續住房價每天折100元。

南投縣環保局長李易書表示，節能減碳是國際趨勢及潮流，為鼓勵旅宿業者採取對環境友善的經營方式，環保局積極推廣轄內旅宿業加入環保旅店，除了綠建築外，環保旅店不提供一次性備品、續住不更換毛巾、床單等環保措施，降低旅館營運成本外，也能減低環境汙染負荷及節省資源消耗。