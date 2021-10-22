大型漂流木遠渡重洋來台 成屏南幸福秘境公路新亮點

隱身台灣東南海岸的省道台26線港仔至旭海段，公路總局將這段台灣罕見保有原始海岸景觀的濱海公路，融入生態工法和接地氣的人文歷史元素，被網友喻為「幸福秘境公路」，前年奪下全國優良景觀道路「金路獎」；楓港工務段月前在海邊意外拾獲從國外漂來的大型柳安木，在地工藝師楊宗熏和文史工作者念吉成運用巧思，創作達悟族勇士與精神象徵的「勇渡」休憩亭，為景觀再添亮點。

「它是有溫度、會說話的公路！」公路局第3區養護工程處長吳昭煌說，這條8公里長的濱海公路，早年因中科院九鵬基地軍事管制封閉多年，之後與台東串連工程受阻，少受外界的打擾，是台灣僅存少數保留原始自然美的依山傍海景觀公路；公路養護過去著重硬體面的道路養護，5年前將該段融入生態工法和人文歷史元素，周邊景觀打造成環保生態、會說在地故事、悠閒舒適兼備的休閒空間，已成為示範道路。

台26線港仔至旭海段路旁即是一望無際的太平洋，沿途有奇石礁岩、礫石海灘、港仔沙漠景觀、熱帶海岸原生林、旭海溫泉、九鵬基地和原民鄉人文風情，雜亂的道路景觀融入環保生態觀念，石頭、漂流木等材料均就地取材，供遊客休息的涼亭，由在地木工藝術家楊宗熏設計；經考證它也是先民遷徙的古道，早年是恆春到台東卑南的唯一通道，1871年琉球宮古島民船難就在八瑤灣，休憩站也由念吉成協助立解說牌，講述先民墾荒、族群融合的故事。

「幸福秘境公路」增加的休憩亭新亮點，源於工務段月前在海岸發現一塊12公尺長大型漂流木，屏東林管處鑑定是柳安木，不是台灣原生樹種，以非國有林產權同意公路局取用，楊宗熏依形狀創作仿蘭嶼的獨木舟，念吉成取名「勇渡」 他說，恆春半島冬季颳起9級東北季風，鄰近台東縣蘭嶼達悟勇士，祭祀祖靈、乘扁舟穿越波濤洶湧的太平洋，「勇渡」不僅是達悟勇士與精神象徵，也是台灣人克服險逆的真精神。