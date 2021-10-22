新北熊猴森樂園再鬆綁管制 民眾可在特定點野餐！
本土疫情持續趨緩，新北最熱門的「熊猴森樂園」即日起開放草皮區定點飲食，新北水利局表示，樂園因應疫情新規定鬆綁，但請民眾仍須注意相關防疫規範，包含遊戲區內仍禁止飲食，且需全程佩戴口罩、實聯制及保持社交距離等。
熊猴森樂園是全台最大共融兼具全齡化堤坡特色滑梯樂園，總共有上百項遊憩設施，常吸引許多民眾、小朋友們前往遊樂，本土疫情趨緩下，已於本月初開放，並在沒多久後放寬人流上限。
水利局宣布，為配合疫情新規定，熊猴森樂園即日起開放草皮區定點飲食，但同時也強調，為保護市民與小朋友健康安全，遊戲區內仍禁止飲食，且需全程佩戴口罩，禁止邊走邊吃。
水利局還說，目前除合格導盲犬陪同外，禁止民眾攜帶寵物入場；另外腳踏車及滑板車等入場，必須停放於指定位置，勿任意停放。水利局強調，民眾進入園區請務必配合現場公告規定採實聯制、掃描QRcode、保持社交距離等防疫自我管理，以防範疫情擴散。
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