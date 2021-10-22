偏鄉福音！台南醫院新化分院山上長照據點開設中醫門診

台南山上區老年人口比例高，長者及行動不便者就醫不便，台南醫院暨新化分院每周五在明和里活動中心提供「中醫門診」及每月一次行動超音波巡迴醫療服務，10月開辦以來求診的人數倍數，阿公阿嬤們主要是與膝蓋退化及行走疼痛居多，經過中醫師針灸以及服藥後都有改善，都非常的開心。

山上區長余基吉表示，非常感謝台南醫院及新化分院的長照及醫療團隊，在山上區設置A據點服務里民，10月份再加入中醫師提供看診、針炙及巡迴車提供超音波掃描醫療服務，切合偏鄉民眾需求，實為偏鄉民眾最大福音。

衛生福利部台南醫院為了守護東台南偏鄉地區民眾健康，提升高齡長者就醫可近性，今年4月起於山上區明和里活動中心，設置長期照顧社區整合型服務中心（A級單位）提供在地長者長期照顧服務及資源連結。

新化分院長張耀仁表示，新化分院是在地醫院，是衛生福利部為照顧偏鄉醫療資源不足地區所設置，更是東台南區域內唯一的綜合醫院，一直思考提供中西醫合併的醫療照護，將醫療資源送進偏鄉，加上扶輪社等著善心人士捐贈的超音波巡迴車，希望發揮更大的效果，主要可進行肝膽腎等的檢查，在偏鄉守護民眾健康。

從10月1日起每周五早上在山上區社區整合型服務中心開設中醫門診，由陳明珠中醫師看診，讓長輩不需舟車勞頓即可就近獲得醫療處置，開始看診3周，受到長輩們的肯定，從5人、10人，今天已有20人，陳明珠醫師表示，山上老人家以退化性的疾病車居多，透過針灸以及調配藥劑進行改善。