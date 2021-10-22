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天候不佳 竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華宣布延期

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
2021竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華晚會原本預計23日晚間7點登場，今年邀請到八三夭、五堅情、高爾宣等重量級歌手輪番演唱，因天候不佳，確定順延。圖／竹北市公所提供
2021竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華晚會原本預計23日晚間7點登場，今年邀請到八三夭、五堅情、高爾宣等重量級歌手輪番演唱，因天候不佳，確定順延。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北新月沙灘重新開放，竹北市公所原定明、後天舉辦首場大型活動「2021竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」，將請來八三夭、高爾宣等人接力開唱，還有獨木舟、風帆車、人體泡泡足球等沙灘活動，由於天候不佳，市公所今天宣布，新月晚會與鐵馬行遊程將分別延到11月6日與7日舉行，請民眾見諒。

竹北市公所今天指出，原訂於10月23日舉辦新月晚會、10月24日辦理鐵馬行遊程，因應氣象局發布明、後天氣溫驟降、持續降雨、天氣不佳等因素，並考量民眾參加活動之安危，「2021竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」確定順延至11月第1個周六日舉行。

2021竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華晚會原本預計23日晚間7點登場，今年邀請到八三夭、五堅情、高爾宣等重量級歌手輪番演唱，以及台語實力派歌手張涵雅、台語歌王荒山亮、電音教主安苡葳以及黑旋風等人；隔天還有「鐵馬遊程-Fun遊竹北卡打車」，希望讓民眾以多角度欣賞竹北豆仔埔溪自行車道沿路的美麗景緻。

沙灘 北市

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2021竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華 23日正式登場

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