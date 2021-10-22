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價值40萬！ 2021年鹿茸評選 429.8兩重冠軍出爐

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
就連首次剪茸的水鹿「頭剪組」冠軍鹿茸也重達157.8兩。圖／農委會提供
就連首次剪茸的水鹿「頭剪組」冠軍鹿茸也重達157.8兩。圖／農委會提供

中華民國養鹿協會舉辦2021高產鹿茸評選競賽，評選結果出爐，包括3個品種共140頭公鹿獲獎，其中大茸組冠軍水鹿所產一對鹿茸，以429.8兩重冠傲群雄，價值近新台幣40萬元。

農委會表示，國產鹿茸有特色。近年養鹿產茸量逐年提升，透過獎勵採茸期後鹿茸產品多元加工利用，推廣更多元即食性國產鹿茸產品，例如鹿茸大棗飲、鹿茸機能性果凍等，鼓勵民眾選購國產鹿茸產品滋補身體，以行動支持國產鹿茸產業。

農委會說，根據畜禽統計調查資料，我國養鹿戶數共約540戶，飼養約1萬7000頭，以台灣水鹿、梅花鹿及紅麋鹿為主，鹿茸每年一採，近年輔導產業提升飼養管理、強化鹿茸品質，並由中華民國養鹿協會辦理鹿茸重量比賽，鼓勵養鹿農民提升產量，降低其飼養成本，今年，台灣水鹿大茸組競賽冠軍其一對鹿茸即重達429.8兩，就連首次剪茸的水鹿「頭剪組」冠軍鹿茸也重達157.8兩。

農委會表示，因應國際貿易自由化，近年輔導建立國產鹿茸品牌，推廣各式具發展潛力的鹿茸加工產品，包括鹿茸保養品與保健食品，例如精華液及面膜、穀物元氣飲、鹿茸大棗飲、鹿茸機能性果凍等，增加多元應用通路及新型態銷售模式，針對不同客群開發適合鹿茸產品。

農委會表示，國產鹿茸是天然養生品，是增強體力及維持健康的最佳選擇，切勿購買來路不明鹿茸，應認明選購具「國產鹿茸標章」的新鮮現採國產鹿茸，以及由中華民國養鹿協會輔導開發的鹿茸加工產品。電話：06-2993611，協助說明。

中華民國養鹿協會舉辦2021高產鹿茸評選競賽，評選結果出爐，包括3個品種共140頭公鹿獲獎，其中大茸組冠軍水鹿所產一對鹿茸，以429.8兩重冠傲群雄，價值近新台幣40萬元。圖／農委會提供
中華民國養鹿協會舉辦2021高產鹿茸評選競賽，評選結果出爐，包括3個品種共140頭公鹿獲獎，其中大茸組冠軍水鹿所產一對鹿茸，以429.8兩重冠傲群雄，價值近新台幣40萬元。圖／農委會提供

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