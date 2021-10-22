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東北季風襲北部4縣市豪大雨狂炸 到周日低溫下探17度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
豪雨特報。圖／氣象局提供
豪雨特報。圖／氣象局提供

東北季風持續影響中。中央氣象局說，目前針對北台灣四縣市發布豪雨、大雨特報，到下周日前北部、宜蘭、花蓮低溫下探17度。

氣象局課長林秉煜說，今天持續到下周日，受東北季風影響，北部、東北部天氣感受偏涼。加上華南雲雨區東移，北部、東北部天氣下雨情況持續且時間長，範圍也比較廣，除了造成北台灣下雨明顯，中部山區、花東也有局部短暫陣雨，其他地區則是零星降雨。

氣象局稍早也針對四縣市發布豪雨、大雨特報。受到東北季風及華南雲雨區影響，今基隆北海岸有局部大雨或豪雨，桃園、台北地區及新北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

林秉煜說，今天台中以北、宜花、中投山區目前都在下雨。北台灣、金馬地區雲量厚，北台灣下雨明顯，中部、花蓮、澎湖偶爾有陽光，天氣相對好，南部、台東是多雲到晴。

氣溫方面，林秉煜說，到下周日北部、宜花低溫只有17到19度，高溫21到23度，北台灣因為下雨明顯高溫只有20到21度。中南部、台東低溫20到22度，高溫可以來到27到29度，早晚偏涼。

林秉煜說，下周一後東北季風逐漸減弱，各地高溫略微回升3到5度。

風力部分，林秉煜說，受東北季風影響，氣象局已發陸上強風特報。台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局 高溫 低溫

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