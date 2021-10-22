船期不順飼料供應卡卡畜牧業壓力大 農委會3招因應

飼料價格高漲，國內畜牧業者叫苦連天，農委會表示，會掌握未來4到6個月的數量與船期，確保國內畜牧業者飼料供應無虞；且必要時採取共同採購，同時機動性調節釋出成米，減輕畜牧業者成本上漲壓力。

農委會畜牧處副處長江文全表示，國內每個月需要40至50萬公噸玉米；豆粉（黃豆）需要10多萬公噸，因此必須掌握未來4到6個月存量、海上運輸量，以及未來幾個月的訂單採購量，才能確保國內業者所需。

他表示，國際上玉米、黃豆的行情價格已經維持高檔一段時間，國內的現貨價格更是相對高檔，但沒有繼續上漲；飼料價格高，主要是因為今年氣候因素，南美玉米歉收，其次是貨運成本高、且大宗物資共應鏈貨運不順暢，影響了國際間的穀物價格，也因此玉米約10元、豆粉約落在15、16元，也就因為這樣的飼料價格水準，形成畜牧業者的飼養壓力。

江文全表示，會持續關注後續從國外進口的數量，確保國內大宗飼料進口採購，要能滿足國內需求，若量不足就會反映國內玉米、黃豆的現貨價格；依照往例，必要的時候，會協助農民團體同採購，搭配台糖確保原料價格不過於波動；國內若飼料價格持續高漲，國內個別飼養戶可進行配方調整，可以國產玉米、雜糧、成米替代原料，陸續也都有釋出成米協，機動調節。

他說，過去國內飼料原料採購地區比較集中在南美，比如玉米過去來自巴西、阿根廷，但若遇到氣候變遷乾旱或大雨，就會影響供應，尤其目前南美的雨水不足，玉米預期減產，供應就受到影響；因此現在為了分散風險，除了跟南美採購外，也會跟烏克蘭、美國等地區採購，分散風險。

江文全說，飼料價格高漲，不僅牽扯畜牧業者的飼養成本，為維持物價穩定，過去飼料採購指採購未來三個月，現在半年後所需就要先預訂，除了顧及目前的需求，還必須考量這半年不確定因素的影響；至於各式畜產品的價格是否會上揚，他僅表示，這段時間整體對肉品需求消費比較遲滯，但豬肉、雞肉、雞蛋等產品，國內都會充足供應。