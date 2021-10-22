他喝檸檬水養生竟引發上腹部劇痛 醫師：別再喝了

喝檸檬汁養生，當心胃潰瘍、胃食道逆流病情惡化。一名男子日前上腹部疼痛，自行購買成藥服用，但疼痛並未緩解，就醫檢查為罹患胃潰瘍。醫師問診發現，男子平時飲食正常，但特別的是，他為了養生，每天上午會喝杯檸檬原汁補充維生素Ｃ，時間長達10年，研判是近期患有胃潰瘍後，加上喝檸檬原汁，導致病情惡化。醫師表示，喝檸檬汁易造成胃部疾病惡化，大家別再喝了。

開業消化內科醫師方冠傑說，此名男子年約70多歲，到診所就醫時，主述上腹部疼痛，透過胃鏡檢查，確診罹患胃潰瘍，研判是隨著年齡增長，胃黏膜老化、免疫力降低，或遭幽門桿菌感染所致，再加上每天上午空腹喝約200至300cc檸檬原汁，導致胃潰瘍惡化，經藥物治療已緩解不適症狀。

方冠傑指出，男子長期喝檸檬汁，除導致胃潰瘍惡化外，也已侵蝕牙齒琺瑯質，讓許多牙齒蛀牙，同時影響咀嚼食物功能，因無法嚼碎食物再吞，間接增加胃消化負擔，也易出現胃部不適，建議男子不要空腹喝檸檬原汁，最好是吃過早餐後再喝，降低胃的刺激，同時尋求牙科治療蛀牙，讓胃恢復健康。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模說，檸檬汁的酸度低於胃酸的酸度，常喝檸檬汁不至於直接傷胃，但在胃裡增加酸的東西，確實會加重胃潰瘍不適，且一旦食道括約肌鬆弛，這些酸的東西容易經食道逆流，導致原有胃食道逆流症狀惡化，而出現胸痛、胸悶、影響睡眠等不適。

邱瀚模說，國內胃食道逆流盛行率為10%以上，患者達百萬人以上，雖然檸檬汁對身體的好處，未經醫學特別的證實，但在門診仍時常收治喝檸檬汁後，引發胃食道逆流症狀惡化的患者，年齡多為50歲以上，此時往往提醒患者不要再喝，因若症狀持續惡化，恐出現食道黏膜損傷、狹窄，甚至是吞嚥困難。

邱瀚模指出，胃食道逆流多以藥物治療，並須搭配改變生活、飲食習慣，如下午2至3點後，不要再喝咖啡、吃甜食；晚餐不宜吃太多，吃飽後應外出散步，幫助消化；睡覺前3至4小時開始不要再進食；平時也應避免生活、工作壓力大，以防胃食道逆流症狀惡化。