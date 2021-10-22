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長榮要價3.3萬元的機上餐車竟完售 網友敲碗下檔賣這些
疫情時代賣什麼都不奇怪。長榮航空昨天在臉書上宣布開賣機上餐車，兼具實用與趣味的收藏，引發熱烈討論。不過由於採限量販售，目前已完售。長榮在臉書上表示，若後續有加碼會再通知。
根據長榮臉書內容顯示，機上餐車航空迷必收，餐車上附活動式抽屜三入，抽屜間距可彈性調整，可收納餐具、飲料罐、酒瓶等，各式不同體積的物品；關上車門、扣上門閂，磁吸式安全無虞；有綠色、紅色踏板，自由移動、安置、煞車箭步達成。可讓家搖身一變成為機艙，回憶起飛行中美好點滴的獨特收納家飾品。
長榮樂e購網頁也顯示，該餐車都是新品，每個售價3萬3000元。目前已完售，商品補貨中。
開賣消息一出掀起討論，就有網友說「下次開賣1:1 駕駛艙我也不覺得奇怪」、「下一檔是賣飛機了嗎」、「請問有附贈空少嗎？」、「有沒有賣椅子。」
長榮航空表示，機上餐車已經熱銷一空，短期間之內沒有再銷售的規畫，但仍會持續評估販售其他與飛機相關的蒐藏品，以滿足航空迷的需求，有興趣的消費者敬請期待。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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