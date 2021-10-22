基隆捷運路線一變再變下周定案 王國材：北北基討論結果

基隆捷運喊了30年，確切路線終於將在下周拍板。對於外界質疑，基隆捷運路線一變再變，沒有中心思想，交通部長王國材今於立法院受訪時表示，一開始是希望跟台鐵共軌，經跟台北、新北、基隆3位市長討論，大家覺得捷運服務應較深入社區，「現在大家看到服務的區域，事實上是經過3個市討論的結果」。

王國材也表示，路線會比較優化，尤其把新北的汐東線跟基隆捷運整合，在樟樹灣站採類似新蘆線方式，以兩個方向分開，一個到東湖一個到南港，「目前覺得這樣的方案比較優一點」。

對於交通部希望由新北市興建跟營運，王國材說，因為跟汐東線整合，汐東線本來就是新北侯市長一直要推動的路線，過程中跟新北討論，新北也覺得自身捷運能量營運都是OK的，「但這部分還沒有正式說新北要接，是初步有這樣的意向，要怎麼處理會再跟新北做一些討論」。

對於原與台鐵共用路廊的基捷確定改變路線，第一階段八堵到南港段幾乎與台鐵「脫鉤」，總經費約425億元。王國材表示，因為原來是輕軌走在鐵軌上，但這部分對於台鐵跟未來輕軌營運有些問題，「所以現在跟台鐵完全分開，才是真正的一個中運量捷運。」