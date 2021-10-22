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騎車撞貓後小腿腫脹化膿 竟是斷裂貓爪最後那一抓造成

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
林先生小腿腫脹。圖／安南醫院提供
林先生小腿腫脹。圖／安南醫院提供

台南一名林先生日前騎機車撞到突然出現在馬路上的小貓，當下感覺有東西快速碰到小腿，但沒看見有明顯傷口，未料，1周後他的小腿逐漸紅腫，醫師檢查後發現皮下組織及筋膜層已化膿，且內藏一個0.6公分疑似動物指甲組織的銳物，推測是斷裂貓爪，治療後2天才順利出院。

安南醫院骨科主任張伯群指出，林先生提及2周前騎車時，因煞車不及而撞到小貓，小貓不幸罹難，而他在撞擊當下感覺到有東西快速碰到其小腿，但回家仔細看並沒有明顯傷口，沒想到1周後他的小腿逐漸紅腫且未改善，因此才來就醫。

由於林先生過去有小腿骨髓炎病史，所以醫師不敢大意，安排抽血與骨髓炎掃描及手術清創，發現其皮下組織及筋膜層化膿，且內藏一只0.6公分疑似動物指甲組織的銳物，取出後，讓患者住院接受抗生素治療及傷口引流，2天後出院。

張伯群指出，骨髓炎同一側肢體如發生異常紅腫現象，都需排除骨髓炎復發的可能性，林先生這樣的情節確實離奇少見，推測斷裂的貓爪應是在高速狀態下刺穿林先生的小腿皮膚，以致其小腿並無任何明顯撕裂傷，所幸可免去骨髓炎治療的冗長過程。

骨髓炎 醫師 患者

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