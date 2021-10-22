快訊

美國會不會保衛台灣？拜登首次脫口：是的，我們對此有承諾

鈔票染血！狠男14刀殺死養育恩人 花蓮被逮36萬剩8萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小心遺傳性腎臟病！父洗腎 35歲男腎變大長水泡 妹也有

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
臺中榮總嘉義分院腎臟科醫師謝至同，日前為黃男胞妹檢查，發現也罹患遺傳性「多囊性腎臟病」。記者卜敏正／翻攝
臺中榮總嘉義分院腎臟科醫師謝至同，日前為黃男胞妹檢查，發現也罹患遺傳性「多囊性腎臟病」。記者卜敏正／翻攝

35歲黃姓男子日前體檢做腹部超音波發現，兩邊腎臟變大、且長滿水泡，醫師詢問家族病史後得知黃父洗腎多年，腎臟也一樣長滿水泡，診斷後判定黃男罹患遺傳性「多囊性腎臟病」，經聯絡黃的2名胞妹檢查，其中一人也患相同病症，立即給藥治療、定期追蹤。

臺中榮總嘉義分院腎臟科醫師謝至同表示，多囊性腎臟病並不是非常罕見疾病，約每1000人就會有1人有多囊腎，成人診斷的多囊性腎臟病，絕大多數是體顯性多囊腎，代表多囊腎病人子女將會有一半機率，也會遺傳此病症。

謝至同說，多囊腎病人由於基因缺損，左右兩邊腎臟會不斷產生大小水泡，這些水泡是良性的，但是隨年齡增加水泡會越長越多、越長越大，甚至將腎臟撐成原本5倍大，腎臟功能也逐漸退化，最終進入末期腎臟病，需接受腎臟替代療法 (血液透析、腹膜透析或腎臟移植)，年齡因人而異，退化速度快可能50幾歲就需洗腎。

謝至同指出，多囊性腎臟病除了腎功能衰退，可能還會出現血尿、腎臟結石、泌尿道感染以及後腰疼痛等症狀。除此之外，在腎臟以外的器官也會出現水泡，例如肝、胰臟、大腸憩室、腦血管瘤等等，通常確診時病人沒有症狀，因此建議民眾定期體檢、做腹部的影像檢查。

謝醫師說明，多囊腎目前還沒有有效方法可治癒，但可以透過控制血壓、飲食控制（不要吃太鹹、重口味食物）、不要隨意服用藥物、適度運動（避免激烈運動），延緩腎臟功能衰退，並在腎臟專科醫師或是泌尿科專科醫師醫囑下，定期門診追蹤治療。

醫師檢查發現黃女與胞兄都有腎臟變大、長水泡症狀，判定罹患遺傳性「多囊性腎臟病」。記者卜敏正／翻攝
醫師檢查發現黃女與胞兄都有腎臟變大、長水泡症狀，判定罹患遺傳性「多囊性腎臟病」。記者卜敏正／翻攝

腎臟病 醫師 洗腎

延伸閱讀

全球暖化又一苦果 熱危害恐致勞工罹患慢性腎臟病

台中洗腎嬤心情鬱卒訴苦不回家 里長無奈請警來幫勸

吃太多肉、太鹹會導致腎結石？ 醫師教你預防「腎結石」的6大方法

健康主題館／末期腎臟病患提前植管 方便居家洗腎

相關新聞

基隆捷運路線一變再變下周定案 王國材：北北基討論結果

基隆捷運喊了30年，確切路線終於將在下周拍板。對於外界質疑，基隆捷運路線一變再變，沒有中心思想，交通部長王國材今於立法院...

船期不順飼料供應卡卡畜牧業壓力大 農委會3招因應

飼料價格高漲，國內畜牧業者叫苦連天，農委會表示，會掌握未來4到6個月的數量與船期，確保國內畜牧業者飼料供應無虞；且必要時...

他喝檸檬水養生竟引發上腹部劇痛 醫師：別再喝了

喝檸檬汁養生，當心胃潰瘍、胃食道逆流病情惡化。一名男子日前上腹部疼痛，自行購買成藥服用，但疼痛並未緩解，就醫檢查為罹患胃...

長榮要價3.3萬元的機上餐車竟完售 網友敲碗下檔賣這些

疫情時代賣什麼都不奇怪。長榮航空昨天在臉書上宣布開賣機上餐車，兼具實用與趣味的收藏，引發熱烈討論。不過由於採限量販售，目...

騎車撞貓後小腿腫脹化膿 竟是斷裂貓爪最後那一抓造成

台南一名林先生日前騎機車撞到突然出現在馬路上的小貓，當下感覺有東西快速碰到小腿，但沒看見有明顯傷口，未料，1周後他的小腿...

第六屆綠獎徵件最後倒數10天 總獎金300萬元等你來拿！

聯華電子主辦的第六屆綠獎徵件活動，將於10月31日報名截止，敬請把握最後收件時間！歡迎國內為守護環境與保護生態的社/財團法人、各地方社團、社區發展協會、NGO組織及青少年學生踴躍報名，爭取國內最高環保獎項獎金的殊榮、一圓生態保育的夢想。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。