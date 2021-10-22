獨／船期不定貨櫃塞港+大陸限電效應 畜牧掀起飼料搶貨大戰

因為船期延誤以及貨櫃短缺塞港，國內畜牧飼料所需的黃豆、玉米價格攀升；加上中國大陸限電、工廠運作受阻，畜牧需添加的各種營養素供應不及；近期國內飼料廠每公斤飼料調漲0.5元；畜牧業者推估，船期問題短期間解決不了，飼料各原料、營養素近期在畜牧業掀起「搶貨大戰」，國內調配飼料價格還有上揚空間，也恐帶動畜產品的價格蠢動。

行政院主計總處日前公布9月消費者物價總指數（CPI），17項民生物資中，豬肉9月CPI年增率較上年同月上漲7.75%，為79個月以來新高，主計總處推估飼養成本高，使豬肉價格也提高。

受到新冠肺炎疫情影響，這兩年航運不順暢、塞港事件頻傳，玉米與黃豆(豆粉)價格2020年6月分別是每公斤6.5元、11.7元；到今年10月21日，玉米價格為10.6元、黃豆(豆粉)為15.4元，漲幅分別為63%、24%，造成畜牧業者壓力。

農委會畜牧處長江文全表示，會密切觀察未來4到6個月的飼料訂單、船期等，確保國內黃豆、玉米供應無虞。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，「這波一定會通膨」，一頭豬的飼料成本從原來的4000元，漲到5500元，到現在幾乎要6000元，業者都在苦撐；但豬肉是民生物資不讓漲，上個月毛豬每公斤平均批發價還有88元，這個月剩下76元，即便源頭豬賣的便宜，末端消費者買到的還是貴，價差並沒有回饋到消費者身上。

國內七成養豬戶屬於「自配戶」，屬於自行配置飼料，非採用飼料廠所統一生產的飼料；張佑誠表示，國內畜牧業掀起搶貨大戰，因為貨源有限、各憑本事「先買先贏」，飼料原料奇貨可居，原本備2個月的飼料存貨，現在要備到4個月，以本周為例，玉米就很缺乏，若真的買不到，也只能暫時先吃飼料場配製的飼料。

他說，飼料絕大多數靠進口，黃豆、玉米原本有貨櫃可隨機應變供應不足可彌補，現在大船塞船、船運延誤，造成台灣島內也缺玉米，才會從之前的每公斤9.5元上漲為現在10.5元，飼料近期平均漲幅為5%到10%；10月分，各飼料廠每公斤飼料調漲0.5元；他推估，飼料還可能再漲0.3或0.5元，接下來歐美要面臨感恩節、聖誕節，緊接歐美新年放假，再接著我國農曆年放假，一連串效應，未來幾個月只會雪上加霜。

不是只有黃豆、玉米，包括畜牧餵飼需要的各種營養添加物供應也卡卡，價格也上漲了一成，畜牧業者忙著囤貨與備料；張佑誠說，中國大陸是發酵大國，包括維生素、胺基酸等產品都來自中國大陸，但因為大陸10月有11長假又限電，加上2022年冬季奧運在北京附近工廠都停工，供應遲滯。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，中國限電效應影響不小，大陸生產的維生素、胺基酸、礦物資大漲，也帶動畜牧業者的飼料成本增加。