影/空拍穿越太魯閣峽谷 讚嘆峭壁的險峻與鬼斧神工

首條貫穿台灣東西部穿越中央山脈的中橫公路，自1956年7月7日開工，1960年5月9日正式通車以來，就吸引無數國內外遊客前來攬勝。中橫由西部跨越中央山脈後，在與立霧溪交會後的峽谷地形就變得更為狹窄。尤其在燕子口路段，公路隧道時而穿出山壁，就能輕易看見溪流兩岸的大理石形成的峭壁緊峙，鬼斧神工與險峻的地勢令人讚嘆震懾，是最膾炙人口的一個路段。

由東部花蓮進入中橫公路的起點，矗立著「東西橫貫公路」牌樓是太魯閣國家公園的地標之一，也是遊客打卡、拍照的景點。進入中橫約8公里十多分鐘的車程，就能來到燕子口步道的入口。

早年為了解決中橫燕子口路段交通擁塞間題，開鑿了兩座隧道，而舊的中橫公路就修築成簡易人車分道的「公路步道」設施。人、車偕可通行，一路可由燕子口，經靳珩公園、靳珩橋到錐麓斷崖。依個人所好步行或開車覽勝，穿梭隧道、山谷間。在隧道的洞口望去就可欣賞到壯麗、雄偉，令人生畏的峭壁。

步行可仔細觀察到立霧溪在發育的過程中，湍急的溪水不斷淘蝕岩壁，所形成「壺穴」與「湧泉」地形。在靳珩公園向下眺望溪谷，可看到立霧溪水歷經歲月所雕琢出來的「印地安酋長岩」，造型微妙為俏。在錐麓斷崖仰天感受的巨大峭壁的雄偉等景觀。還有延途大理岩壁上的斷層、節理和褶皺等地形、峭壁上絕地逢生的岩生植物，都是值得觀察的重點。

燕子口隧道曲折連綿斷崖凌霄，壯觀的大自然景色保證一眼就難忘。人工開鑿出的隧道內露出原石與公路山壁，可以看出當時修建公路原始的工法與痕跡，和自然險峻的峭壁相互輝印。

斷崖峽谷親臨其間震撼之餘，更能感受自己的渺小。太魯閣燕子口步道值得專程探訪的美景之地。

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