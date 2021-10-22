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影/空拍穿越太魯閣峽谷 讚嘆峭壁的險峻與鬼斧神工

攝影中心 / 記者黃義書／花蓮即時報導
早年為了解決中橫燕子口路段交通擁塞間題，開鑿了兩座隧道，而舊的中橫公路就修築成簡易人車分道的「公路步道」設施。記者黃義書／攝影
早年為了解決中橫燕子口路段交通擁塞間題，開鑿了兩座隧道，而舊的中橫公路就修築成簡易人車分道的「公路步道」設施。記者黃義書／攝影

首條貫穿台灣東西部穿越中央山脈的中橫公路，自1956年7月7日開工，1960年5月9日正式通車以來，就吸引無數國內外遊客前來攬勝。中橫由西部跨越中央山脈後，在與立霧溪交會後的峽谷地形就變得更為狹窄。尤其在燕子口路段，公路隧道時而穿出山壁，就能輕易看見溪流兩岸的大理石形成的峭壁緊峙，鬼斧神工與險峻的地勢令人讚嘆震懾，是最膾炙人口的一個路段。

由東部花蓮進入中橫公路的起點，矗立著「東西橫貫公路」牌樓是太魯閣國家公園的地標之一，也是遊客打卡、拍照的景點。進入中橫約8公里十多分鐘的車程，就能來到燕子口步道的入口。

早年為了解決中橫燕子口路段交通擁塞間題，開鑿了兩座隧道，而舊的中橫公路就修築成簡易人車分道的「公路步道」設施。人、車偕可通行，一路可由燕子口，經靳珩公園、靳珩橋到錐麓斷崖。依個人所好步行或開車覽勝，穿梭隧道、山谷間。在隧道的洞口望去就可欣賞到壯麗、雄偉，令人生畏的峭壁。

步行可仔細觀察到立霧溪在發育的過程中，湍急的溪水不斷淘蝕岩壁，所形成「壺穴」與「湧泉」地形。在靳珩公園向下眺望溪谷，可看到立霧溪水歷經歲月所雕琢出來的「印地安酋長岩」，造型微妙為俏。在錐麓斷崖仰天感受的巨大峭壁的雄偉等景觀。還有延途大理岩壁上的斷層、節理和褶皺等地形、峭壁上絕地逢生的岩生植物，都是值得觀察的重點。

燕子口隧道曲折連綿斷崖凌霄，壯觀的大自然景色保證一眼就難忘。人工開鑿出的隧道內露出原石與公路山壁，可以看出當時修建公路原始的工法與痕跡，和自然險峻的峭壁相互輝印。

斷崖峽谷親臨其間震撼之餘，更能感受自己的渺小。太魯閣燕子口步道值得專程探訪的美景之地。

更多照片與影片請看聯合報數位版https://vip.udn.com/vip/story/121942/5827784?from=vipudn_newest_index

舊的中橫公路就修築成簡易人車分道的「公路步道」設施。人、車偕可通行。步行或開車覽勝，穿梭隧道、山谷間。。記者黃義書／攝影
舊的中橫公路就修築成簡易人車分道的「公路步道」設施。人、車偕可通行。步行或開車覽勝，穿梭隧道、山谷間。。記者黃義書／攝影
在人車分道的「公路步道」上，步行或開車都能輕易看見溪流兩岸的大理石形成的峭壁與險峻的地勢。記者黃義書／攝影
在人車分道的「公路步道」上，步行或開車都能輕易看見溪流兩岸的大理石形成的峭壁與險峻的地勢。記者黃義書／攝影
湍急的立霧溪水 經年沖刷大理石岩壁 所形成的斷層、節理和褶皺。記者黃義書／攝影
湍急的立霧溪水 經年沖刷大理石岩壁 所形成的斷層、節理和褶皺。記者黃義書／攝影

中橫公路 燕子 太魯閣國家公園

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