北部東部濕涼至周日 彭啟明：今天雨帶往南延伸趨勢

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天開始鋒面雲系接近台灣，苗栗新竹以北到宜蘭花蓮都有些雨勢，越往北部迎風面越多。例如新北市的金山萬里從昨天到今天累積都超過160毫米，其他地方約在20-50毫米。

他說，預計類似下雨的情境會持續到周日、下周一，雨勢以今明兩天最多，還是以東北部迎風面為主。今天要留意，由於雨帶有往南延伸趨勢，中部在今天可能有些雨勢發生，不過和北部相比還是少很多，還是飄雨到小雨類型。

溫度上這波也顯著下滑，彭啟明說，約比上一波涼1度，北部空曠的低溫已經有些自動測站跌破18度，多數在18-19度間，台北市也跌破20度，清晨只有19.4度，這是今年入秋的最低溫，預期明後天大致在這溫度上下，白天的回溫頂多一兩度。

而中南部雖然較為晴朗，但清晨低溫也下滑到21-22度，白天還有27-29度。南來北往快速移動，就可以感受好像差一個季節的感覺，務必要注意身體健康。

彭啟明說，這波東北風對台灣影響在下周一會減弱，北部會稍微轉晴回溫，但幅度不大，北部頂多才25-26度，但東北部迎風面還是容易有短暫雨勢，雲量也較多，下周開始到周末，又會有一波東北風增強，要留意中短期間，類似的天氣將會持續，慢慢的隨氣候的節奏往冬天邁進。

很多人感覺今年似乎比較早轉涼？他說，其實和過去這十多年偏暖的年相比，的確是較涼的10月，但這卻是較為長期的平均值，今年冷高壓在中國東岸發展很旺盛，也都有顯著較同期早涼的現象。

這和反聖嬰有關嗎？彭啟明說，目前尚未發展成為反聖嬰，至少還要等一兩個月後看發展態勢，目前預測上冬天會發展為反聖嬰，不過這有強度的差別，通常是強的反聖嬰，異常的趨勢較為明顯，中等偏弱的反聖嬰，則要看當時情境，差異很大，目前都還在演變當中。